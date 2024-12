Lutto nel mondo della musica: morto Paolo Benvegnù. Aveva 59 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mondo della musica dà l'inatteso addio a Paolo Benvegnù, deceduto improvvisamente nel corso della giornata di oggi, martedì 31 dicembre.

A dare il triste annuncio i familiari, che hanno una nota per salutare il cantautore milanese. "È con grande dolore che la famiglia, gli amici e i collaboratori comunicano la prematura scomparsa di Paolo Benvegnù" , si legge nel breve comunicato, "compagno, padre, cantautore e musicista amato da chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo sulla propria strada, Paolo Benvegnù si è spento oggi all'età di 59 anni".

Benvegnù aveva da poco vinto la Targa Tenco 2024 con È inutile parlare d'amore, premiato come "Migliore album in assoluto" e da poco aveva pubblicato "Piccoli Fragilissimi Film - Reloaded", nuova versione del disco di esordio da solista del lontano 2004.

Nato a Milano il 14 febbraio 1965, Paolo Benvegnù ha sempre nutrito un grande amore per la musica. Nel 1993 fondò gli Scisma, gruppo in cui ricoprì il ruolo di compositore, chitarrista e cantante. A partire dal 2000 cominciò anche a seguire diversi artisti come autore e compositore. Parliamo di nome importanti come Mina, Irene Grandi e Marina Rei.

"Era un uomo capace di infondere bellezza e poesia in qualunque cosa facesse come dimostra la sua lunga carriera e i brani che ha pubblicato in questi anni" , è quanto dichiarato

dai membri della sua famiglia.

Soltanto ieri, nella serata del 30 dicembre, il musicista è stato protagonista di Via dei matti n.0, programma condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni su Rai3.