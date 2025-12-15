Dal "MALE NECESSARIO" di Fedez&Masini agli "Animali notturni" di Malika Ayane: tutti i titoli delle canzoni di Sanremo

In attesa di sentirle in gara, Carlo Conti ha dato tutti i titoli delle canzoni del prossimo Festival di Sanremo. Lo ha fatto durante “Sarà Sanremo” su Raiuno, ossia la finalissima di Sanremo Giovani che ha condotto con Gianluca Gazzoli e che ha incoronato i due vincitori che si uniranno ai due di Area Sanremo nel cast definitivo della settantaseiesima edizione.

Intanto c’è una curiosità che conferma una tendenza in corso da qualche anno nel mondo pop. Certi titoli sono tutti maiuscoli o tutti minuscoli, un modo strampalato per distinguersi ma tantè.

Quindi partiamo dai tutti maiuscoli. Dargen D’Amico con AI AI, Fedez e Masini con MALE NECESSARIO, J-AX con ITALIA STARTER PACK, Patty Pravo con OPERA, Raf con ORA E PER SEMPRE, Samurai Jay con OSSESSIONE, Sayf con MI PIACI TANTO, Levante con SEI TU e Tredici Pietro con UOMO CHE CADE.

Poi ci sono i tutti minuscoli. Malika Ayane con "Animali notturni", Mara Sattei con le cose che non sai di me,

Infine i “regolari”, ossia i titoli come siamo abituati a leggerli. Arisa con Magica favola, Bambole di Pezza con Resta con me, chiello con Ti penso sempre, Ditonellapiaga con Che fastidio!, Eddie Brock con Avvoltoi, Elettra Lamborghini con Voilà, Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare, Erman Meta con Stella stellina, Francesco Renga con Il meglio di me, Fulminacci con Stupida fortuna, LDA & AKA 7even con Poesie clandestine, Leo Gassmann con Naturale, Luchè con Labirinto, Maria Antonietta & Colombre con La felicità e basta, Michele Bravi con Prima o poi, NAYT con Prima che, Sal Da Vinci con Per sempre sì, Serena Brancale con Qui con me e Tommaso Paradiso che canterà I romantici.



Insomma un elenco che di per sé non spiega nulla e che ha il limite di non indicare gli autori delle singole canzoni.

Però a questo punto il quadro della gara sanremese è quasi completo, manca tutto il resto, cioè gli ospiti, i coconduttori, i possibili duetti della serata delle cover. Saranno le tappe obbligate delle prossime settimane di attesa.