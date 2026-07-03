Malika Ayane in concerto nel teatro di pietra: sul palco con 50 orchestrali, coro e performer

La voce di Malika Ayane incontra la potenza di una grande orchestra in uno scenario fuori dal comune, dove la musica si fonde con la luce e con il paesaggio. Sabato 4 luglio la cantante sarà protagonista di un nuovo appuntamento della stagione 2026 di Tones Teatro Natura, il teatro ricavato dall’ex sito industriale di Cava Roncino, a Oira di Crevoladossola, ai piedi delle Alpi. Malika Ayane salirà sul palco insieme alla CM Orchestra per uno spettacolo pensato come un vero e proprio racconto musicale, capace di attraversare generi ed epoche diverse. A esibirsi saranno 50 orchestrali, un coro di 12 elementi, vocalist e performer, all’interno di una produzione che unirà musica dal vivo, tecnologie audio e video e un articolato progetto di luci. Non sarà quindi un semplice concerto. La cava e le sue pareti di roccia diventeranno parte integrante della scena, trasformandosi insieme alla musica e accompagnando il pubblico in un’esperienza immersiva costruita appositamente per questo luogo.

Malika Ayane con la CM Orchestra

La protagonista della serata Malika Ayane, porterà sul palco alcuni dei brani più conosciuti del suo repertorio. Tra le canzoni in programma ci saranno “Adesso e qui”, “Animali notturni” e “Come foglie”. La cantante si esibirà insieme alla CM Orchestra, formazione composta dalle prime parti di alcune delle migliori orchestre italiane e impegnata esclusivamente in occasioni speciali. Il progetto è diretto artisticamente e musicalmente da Claudio Mazzucchelli insieme al maestro Andrea Pollione, Fabio Chirico e Pietro Pizzi. Dopo aver condiviso il palco nelle scorse stagioni con artisti come Tony Hadley, Mario Biondi e Nina Zilli, la formazione torna nella cava di Oira con una produzione costruita attorno all’incontro tra la voce, la grande orchestra e lo spazio naturale. Sul palco saranno coinvolti complessivamente 50 orchestrali, un coro formato da 12 elementi, vocalist e performer. A completare lo spettacolo ci sarà un apparato tecnologico che unirà suono, video e luce.

Un viaggio dalla musica classica al rock e al soul

Il concerto sarà costruito come un racconto musicale diviso in più atti e ispirato all’immaginario di “The Greatest Showman”. Il repertorio attraverserà generi molto diversi tra loro, dalla musica classica alle grandi colonne sonore, fino al progressive, al rock e al soul. Nel corso della serata ci saranno momenti dedicati alla musica di Claudio Baglioni e Lucio Dalla, mentre due blocchi dello spettacolo saranno interamente riservati al repertorio di Malika Ayane. Uno spazio sarà affidato anche ai vocalist della CM Orchestra. Il programma comprenderà inoltre un omaggio a Michael Jackson e una sezione dedicata ai The Police e a Sting. Per il finale, invece, è stata annunciata una sorpresa.

La cava diventa parte dello spettacolo

Accanto alla musica, un ruolo centrale sarà affidato alla componente visiva. Il progetto luminoso è stato ideato per dialogare direttamente con il paesaggio della cava e trasformare la roccia in un elemento attivo della rappresentazione. Il disegno delle luci è curato dal light designer Aldo Visentin insieme a Marina Zunino di CM Srl. L’obiettivo non è utilizzare le pareti della cava come un semplice fondale, ma valorizzarne forme, profondità e memoria attraverso interventi di luce e colore. Il paesaggio roccioso cambierà così insieme alla musica, contribuendo alla costruzione delle diverse atmosfere dello spettacolo. Anche il sistema audio è stato pensato per adattarsi alle caratteristiche particolari del luogo. Il PK SOUND Robotic Line Array utilizzerà una configurazione motorizzata progettata per modellare il suono all’interno dell’architettura naturale della cava e limitare le riflessioni indesiderate. Musica, luce e paesaggio diventeranno così parti di un’unica esperienza, pensata per coinvolgere il pubblico all’interno del racconto e non lasciarlo nel semplice ruolo di spettatore.

Il teatro nato da un’ex cava industriale

Tones Teatro Natura è uno spazio ricavato dall’ex sito industriale di Cava Roncino, a Oira di Crevoladossola, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Il teatro di pietra, nato ai piedi delle Alpi, ospita ogni anno una stagione che mette insieme forme diverse di spettacolo, dalla musica alle performance fino alla sperimentazione artistica. La programmazione è curata dalla Fondazione Tones on the Stones, che porta avanti anche un progetto legato alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica degli eventi, attraverso il coinvolgimento della comunità e del territorio. Dal 2020 la Fondazione ha ottenuto la certificazione per la “gestione degli eventi sostenibili” secondo lo standard internazionale ISO 20121.

Gli altri appuntamenti della stagione 2026

Il concerto di Malika Ayane e della CM Orchestra sarà uno degli appuntamenti della stagione 2026 di Tones Teatro Natura, che proseguirà fino a domenica 6 settembre. Dal 16 al 19 luglio tornerà NEXTONES, mentre venerdì 24 e sabato 25 luglio sarà la volta di “Aida”. Il primo fine settimana di agosto sarà invece dedicato al Mountain Sound Festival, in programma sabato 1 e domenica 2. A chiudere la stagione saranno infine gli appuntamenti di Ossola in Jazz, previsti per sabato 5 e domenica 6 settembre.

Un calendario che continuerà quindi ad attraversare linguaggi e generi differenti, mantenendo al centro il rapporto tra musica, sperimentazione artistica e paesaggio. Il prossimo passo sarà però affidato alla voce di Malika Ayane e alla potenza della CM Orchestra, in una serata in cui le pareti della cava diventeranno parte della musica.