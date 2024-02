"Mi fai fare il Ballo del Qua Qua?". Ramazzotti sfotte Amadeus sul caso John Travolta

Le polemiche sul siparietto tra John Travolta, Amadeus e Fiorello continuano ad avere una scia mediatica. Per tutta la giornata i social sono stati invasi da meme, video ironici e post inerenti il balletto dei tre sulle note del Ballo del Qua Qua. Sullo sfondo la bufera relativa al giallo sulle scarpe che l'attore americano portava ai piedi durante la sua apparizione. Il tema è finito al centro anche della terza serata del Festival di Sanremo 2024, con il conduttore che è tornato a pronunciarsi sulla vicenda. Non solo: a "sfottere" il direttore artistico è stato Eros Ramazzotti, sul palco dell'Ariston nei panni di ospite.

Il cantante si è esibito celebrando Terra promessa, il brano con cui fece il suo esordio al Festival 40 anni fa. Dopo la sua esecuzione ha fatto intonare il famoso ritornello al pubblico e ha lanciato l'appello per chiedere la fine delle guerre del mondo, per far sì che i quasi 500mila bambini che vivono in zone di conflitto possano beneficiare degli effetti della pace. Successivamente ha trovato spazio l'ironia: Amadeus si è avvicinato a Ramazzotti che a sua volta ha fatto partire una sorta di gag.

" Mi fai fare il Ballo del Qua Qua pure a me? ", è stata la sferzata a mo' di battuta da parte di Eros. Immediata la risposta del conduttore di Sanremo che, dopo una risata, ha replicato: " Secondo me tu lo faresti con più simpatia ". A quel punto il cantante, magari fingendosi inconsapevole di quanto accaduto, ha continuato a infierire in maniera simpatica: " Perché? È stato antipatico? ". Anche in questo caso il direttore artistico si è espresso subito e non è passato inosservato un velato piglio polemico: " Pensavamo meglio... ". " Dovevate dargli un po' più soldi... ", è stata la battuta finale di Ramazzotti.