U-Power e il giallo delle scarpe di John Travolta a Sanremo

Dopo la pubblicità occulta, che così occulta non è stata, dello scorso anno sul palco del teatro Ariston durante il festival di Sanremo, un nuovo caso sta scuotendo le cronache dalla Riviera. Al centro dell'attenzione c'è l'ospitata di John Travolta e non per quella che è stata definita la " gag più imbarazzante della storia della tv " ma per le scarpe che l'attore americano portava ai piedi durante la sua apparizione in Mondovisione. Impossibile non notarle, così bianche sotto i pantaloni scuri dell'abito, con il logo in rilievo nero. E infatti sono saltate all'occhio immediatamente a tutto il pubblico a casa.

Ennesimo caso di pubblicità occulta? Sembrerebbe di sì, almeno stando a quanto ammesso da Federica Lentini, vicedirettore dell'Intrattenimento Prime Time della Rai durante la conferenza stampa di questa mattina: " C'è un assistente accanto al palco e forse per un motivo di soggezione non ha ritenuto di coprire con lo scotch il logo delle scarpe ". Dichiara, però, l'esistenza solo di un accordo editoriale: " Nessuno ha notato le scarpe e non c'è stata nessuna volontà di fare inquadrature particolari sui piedi ". Tuttavia, come ha fatto notare Selvaggia Lucarelli e come i telespettatori più attenti hanno sottolineato, in prima fila ieri al teatro Ariston c'era il presidente Franco Uzzeni. Lo stesso, per altro, come si evince da un'inquadratura, ai piedi indossava lo stesso modello di scarpe dell'attore. Ma non solo, perché diversi account di rivenditori del marchio hanno ricondiviso sui loro profili le inquadrature in cui le calzature ai piedi dell'attore sono immediatamente riconoscibili. Si tratta, inoltre, di un modello che John Travolta ha avuto in anteprima e che sarà in distribuzione solo tra qualche giorno.