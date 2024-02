Sanremo, Amadeus dribbla le polemiche: "Travolta? Non è stato costretto"

Anche la seconda serata del Festival di Sanremo è stata consegnata agli archivi, ma c'è qualche strascico. In rete continua a fare discutere lo sketch che ha visto protagonista John Travolta, con l'attore visibilmente imbarazzato per la performance nel "Ballo del Qua Qua" organizzato da Amadeus e Fiorello. Nella consueta conferenza stampa, il direttore artistico ha dribblato le polemiche: "Mi sono divertito tantissimo, Travolta avvisato di tutto e mai costretto a fare delle cose. Tutto quello che è accaduto è stato condiviso, nessuna sorpresa nessun tranello, Fiorello è il più grande showman italiano, fa parte dell’ironia far fare a persone cose che non penserebbero mai. Pensate a quello che fa in America Jimmy Fallon. Tutto fa parte di una gag che magari sul momento non ha avuto un’espressione adeguata" .

Dopo aver ringraziato Giorgia, Amadeus ha posto l'accento sui dati di ascolto di ieri e ha parlato di "risultato clamoroso" , sottolineando che "tranne lo scorso anno il 60% nella seconda serata non si era mai verificato nella storia del Festival, non abituiamoci". "Considerato che quest'anno tutte le prime 15 canzoni erano state già ascoltate nella prima serata, al contrario dello scorso anno" , ha proseguito il direttore artistico, per poi rivolgere un pensiero a Giovanni Allevi: "Ieri è stata scritta una delle pagine più importanti e dovrà rimanere nella storia del Festival, quella di Giovanni Allevi, che ha condiviso la sua esperienza con tutti, e non è da sottovalutare. Sono orgoglioso di come sta andando il Festival" .

Teresa Mannino show

La coconduttrice della terza serata del Festival di Sanremo sarà Teresa Mannino, che ha dato spettacolo già nel corso della conferenza stampa. Durante la lettura dei dati d'ascolto e delle percentuali della seconda serata, l'attrice e comica siciliana ha interrotto Roberta Lucca con un exploit accolto da risate e applausi: "Ma siete sicuri che siamo al festival di Sanremo? Mamma mia, siete troppo seri, io mi sento fuori luogo! Vi prendete troppo sul serio..." . L'artista si è poi soffermata sulla chiamata di Amadeus: "In qualsiasi artista italiano c'è il desiderio del Festival, nel tempo questo disiderio si è sopito e non ci ho pensato più e proprio in quel momento mi ha chiamato Amadeus. Mi dicevo che era strano proprio perché non ci pensavo più. Ora che sto nella macchina mi sto divertendo moltissimo, è un pò un gioco essere qui, lo vedevo fin da bambina. Dopo il Festival vi saprò dire qualcosa in più" . Tra serio e faceto, la Mannino ha sottolineato che "in Rai certe volte ci si autocensura" , rimarcando che "questa sera posso fare quello che voglio e non mi possono fermare, tanto siamo live".

La protesta degli agricoltori

Come anticipato nelle scorse ore, durante la quarta serata di Sanremo ci sarà spazio per la protesta degli agricoltori. "Le istanze degli agricoltori troveranno voce all’Ariston nonostante l‘estrema frammentazione delle sigle e delle associazioni. Nell’impossibilità di ospitare alcuni rappresentanti sul palco Amadeus leggerà un comunicato che porterà alla conoscenza del grande pubblico i problemi, le difficoltà, le richieste che provengono dal mondo agricolo" , la nota comunicata nel corso della conferenza stampa.

Gli abbinamenti della terza serata

Ecco l'elenco di abbinamenti tramite sorteggio effettuato in conferenza stampa:

Rose Villain verrà presentata da Gazzelle

Santi Francesi verranno presentati da Clara

Diodato verrà presentato da The Kolors

Alessandra Amoroso verrà presentata da Dargen D'Amico

BNKR44 verranno presentati da Fred De Palma

Fiorella Mannoia verrà presentata da Annalisa

Negramaro verranno presentati da Emma

Ghali verrà presentato da Mahmood

Ricchi e Poveri verranno presentati da BigMama

Angelina Mango verrà presentata da Irama

Mr Rain verrà presentato da Il Volo

Il Tre verrà presentato da Loredana Bertè

Sangiovanni verrà presentato da Renga e Nek

La Sad verranno presentati da Geolier

Maninni verrà presentato da Alfa

L'ordine di esibizione

Questo l'ordine di uscita della seconda serata del Festival di Sanremo 2024:

Il Tre

Maninni

BNKR44

Santi Francesi

Mr. Rain

Rose Villain

Alessandra Amoroso

Ricchi e poveri

Angelina Mango

Diodato

Ghali

Negramaro

Fiorella Mannoia

Sangiovanni