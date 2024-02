"Imbarazzante". I social affondano il "qua qua" di Amadeus e Fiorello

Più delle canzoni in gara e della classifica di ieri sera, degli abiti indossati dai cantanti, di Giorgia co-conduttrice e tanto altro, a tenere banco all'indomani della seconda serata del Festival di Sanremo è l'imbarazzante (come è stata definita sui social ma non solo) figura fatta fare a un ospite del calibro di John Travolta "costretto" a esibirsi in eurovisione nel "Ballo del qua qua" all'esterno del Teatro Ariston. E sì, perché l'attore americano non ha dato l'autorizzazione per rimandare in onda le immagini del balletto con Fiorello e Amadeus, sintomo del fatto che la gag proprio non gli è andata giù. Tra l'altro, quasi come un gesto di stizza, ha (almeno) evitato di mettere un cappellino arancione con il quale si sono esibiti i due padroni di casa.

Le reazioni social

" Chiederò a John Travolta di fare una cosa che se accetta la sua carriera potrebbe finire in Italia ", aveva detto Fiorello prima dell'inizio della seconda serata. La star americana, dotata di grande senso dell'humor, è stato al gioco e dopo i balli che hanno fatto la storia come "Saturday Night Fever" e "Grease" in "Pulp Fiction", si è esibito in qualcosa che ha fatto indignare prima di tutto i suoi fan ma anche gli spettatori neutrali. Sotto l'hastag #imbarazzante, ieri sera e questa mattina, si sono scatenati centinaia di commenti. " Ripenso ancora a questo momento e l'imbarazzo che avrà avuto John Travolta nel ballare "Il ballo del qua qua". Usato come un pupazzo per riempire quei 10 minuti per poi essere silurato ", va giù pesante Greg su X. " Ammirevole la professionalità di John Travolta che non ha mandato tutti a c...", lo difende Luca. " Invitare John Travolta per metterlo in ridicolo. Che figuraccia quel balletto ", twitta Francesca. Insomma, i messaggi di questo tenore sono decine e decine, il sentiment dei social sta tutta dalla parte dell'americano.

Il commento di Fiorello