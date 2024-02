Morta a 98 anni Adele, la mamma di Bruce Springsteen

Bruce Springsteen ha annunciato tramite social la mote della sua amata madre, Adele, di 98 anni. La morte è avvenuta mercoledì sera. L'artista ha dato la notizia condividendo con i suoi fan un video che ritrae la donna mentre balla con il marito. " Ricordo che la mamma la mattina ha sentito suonare la tua sveglia. Mi sdraierei a letto e ti ascolterei prepararti per il lavoro, il suono della tua custodia per il trucco sul lavandino. E le signore in ufficio tutto rossetto, profumo e gonne fruscianti, quanto sei sempre sembrato orgoglioso e felice tornando a casa dal lavoro ", ha scritto Sprengsteen ricordando momenti privato con sua madre.

Il cantautore ha poi aggiunto: " Non è una telefonata di domenica, fiori o un biglietto per la festa della mamma. Non è una casa sulla collina con un giardino e un bel piccolo cortile. Ho il mio hot rod giù su Bond Street, sono più vecchio, ma mi conoscerai a colpo d'occhio. Ci troveremo un Little rock 'n roll bar e usciremo a ballare ". Queste sono le parole della canzone The Wish, che lui le ha dedicato. Tantissimi i fan che hanno voluto lasciare un messaggio al cantante di condoglianze e di vicinanza. " Oh, mi dispiace tanto sentirlo. Tu che balli sul palco con tua madre a Londra nel 2013 è stato un momento di pura gioia. Era orgogliosa di te, tu eri orgoglioso di lei e TUTTI ci siamo divertiti nell'amore e nell'affetto ", si legge in uno dei messaggi.