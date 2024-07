Nada, Avitabile e Diodato. "Musicultura" è d'autore

Ascolta ora 00:00 00:00

In seconda serata anche se meriterebbe forse la prima. L’appuntamento con la XXXV edizione di Musicultura 2024, festival della canzone popolare e d’autore, con la conduzione di Carolina Di Domenico (foto) e Paola Turci, è per lunedì 15 luglio alle 23.20 su Rai 2: lo stesso giorno Rai Italia diffonderà il programma in tutto il mondo. Tra gli ospiti presenti sul palco dello Sferisterio di Macerata, Enzo Avitabile, Serena Brancale, Diodato, Filippo Graziani, Nada, Marcin, Carlotta Proietti. Con loro i vincitori del prestigioso concorso di Musicultura che nel corso degli anni ha lanciato artisti come Gianmaria Testa, Simone Cristicchi, Pacifico, Fabio Ilacqua, Mannarino, Margherita Vicario, La Rappresentante di Lista, Santi Francesi e tanti altri. I vincitori dell’edizione 2024 del concorso, nominati dal Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura, sono Nico Arezzo, Anna Castiglia, De Stradis, Nyco Ferrari, Bianca Frau, Helle, Eugenio Sournia e The Snookers: sarà il voto del pubblico dello Sferisterio a eleggere tra loro il vincitore o la vincitrice assoluta.

Il programma, firmato da Matteo Catalano ed Ezio Nannipieri, con la regia di Duccio Forzano vede anche la partecipazione di Rai Radio1, la radio ufficiale di Musicultura, che segue l’evento con Duccio Pasqua, Marcella Sullo e John Vignola. Completano e impreziosiscono il racconto della manifestazione RaiNews 24, Tgr, Rai Italia, RaiPlay e RaiPlaySound. In fondo, Musicultura a Macerata è uno dei punti di riferimento della musica d’autore italiana, uno di quei crocevia che nel tempo hanno indirizzato tanti artisti verso il successo. E anche quest’anno, specialmente grazie ad Anna Castiglia, ha mantenuto alto il livello musicale. Poi ci sono state le esibizioni degli ospiti.

E specialmente quella di Nada ha confermato che Musicultura continua a preferire voci fuori dal coro, artisti che sono popolari ma non pop, personalità che riescono a conservare intatto il profilo per decenni di carriera Insomma, un Festival che si conferma essere un piccolo tesoro della musica italiana.