Oasis, stop al tour: "Ci prendiamo una pausa". Ecco cosa sta succedendo

Nell'agosto del 2024 gli Oasis avevano fatto sognare i fan di tutto il mondo, annunciando una reunion tra i due fratelli Liam e Noel Gallagher, che avrebbe riportato la band inglese sui palchi di tutto il mondo, dopo la separazione burrascosa avvenuta nel 2009, dopo il concerto che gli Oasis avrebbero dovuto tenere durante la kermesse del Rock en Seine. Una reunion che, alla fine, effettivamente c'è stata e che, a partire dal 4 luglio scorso, ha portato gli Oasis a esibirsi nel Regno Unito, in Canada, in Asia, in Australia, negli Stati Uniti e infine in Brasile, dove il 23 novembre ha avuto luogo l'ultima tappa del tour mondiale. Una fine che non ha rattristato immediatamente i fan, soprattutto a causa di numerosi pettegolezzi secondo i quali gli Oasis avrebbero fatto un tour anche nel 2026. Ora, però, queste voci sembrano essere state smentite dagli stessi Liam e Noel.

I due cantanti e musicisti, infatti, hanno pubblicato un post sull'account Instagram degli Oasis - che conta quasi cinque milioni di follower -, in cui hanno ripercorso le emozioni di questi mesi in tour, ringraziando di fatto i fan che hanno sostenuto questa loro scelta di riprendere in mano le fila di una carriera che sembrava essere finita troppo presto.

" E così è avvenuto ," si legge nel post condiviso dai fratelli che hanno rivoluzionato la musica degli anni Novanta e non solo. " La forza culturale più devastante della storia recente della Gran Bretagna si è fatta strada nei cuori e nelle menti della nuova generazione. Da Gallagher Hill fino a River Plate, da Croke Parke fino alle rive del Royal Canal nella città degli angeli, l'amore, la gioia, le lacrime e l'euforia non saranno mai dimenticati ." Tuttavia questa aperta manifestazione di riconoscenza verso chi ha accolto con entusiasmo la reunion degli Oasis è stata "macchiata" da una nota di malinconia, portata dall'ultima frase presente nella didascalia del posto. Gli Oasis, infatti, hanno chiuso la loro dichiarazione d'amore scrivendo: "adesso ci sarà una pausa per un periodo di riflessione". Il post non dà alcuna indicazione temporale specifica su quanto lunga sarà questa pausa, ma al momento l'ipotesi di un tour nel 2026 - che avrebbe potuto portare gli Oasis anche in Italia - sembra più remota.



L'annuncio degli Oasis è stato accolto con sentimenti altalenanti da parte dei sostenitori della band.

Se da una parte c'è chi riconosce la stanchezza alla fine di un tour mondiale e il bisogno di rimettersi in sesto prima di cominciare una nuova avventura, dall'altra sono moltissimi i commenti dei fan che quasi implorano Liam e Noel Gallagher di non allontanarsi di nuovo dalle scene, di rivalutare la loro decisione e, in definitiva, di non lasciare di nuovo il mondo della musica senza il talento degli Oasis. Per conoscere il futuro della band, comunque, non resta altro da fare che munirsi di tanta pazienza e aspettare che i due fratelli decidano cosa fare del loro futuro, che rimane aperto, ma molto vago.