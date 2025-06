Paura al concerto di Beyoncé: l'auto sospesa a mezz'aria si inclina con su la cantante

Momenti di paura al concerto di Beyoncé, quando l'auto sospesa in aria su cui si trovava la cantante si è inclinata pericolosamente.

L'episodio si è verificato nel corso della serata di sabato 28 giugno, quando all'NRG Stadium di Houston (Texas) era in corso l'esibizione dell'artista. Beyoncé stava cantando il suo brano 16 Carriages e per l'occasione si trovava seduta su un'auto decappottabile rossa fatta calare dell'alto e sospesa a mezz'aria. Lo show stava andando come da programma e il pubblico assisteva rapito, quando, improvvisamente, Beyoncé ha smesso di cantare e ha detto: "Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop".

Dopo i primi attimi di sconcerto, la situazione è parsa subito molto chiara. La decappottabile a bordo della quale si trovava l'artista si era a poco a poco inclinata. Beyoncé correva il serio rischio di precipitare al suolo, o comunque di restare coinvolta in un incidente.

In breve si è scatenato il panico. La live è stata naturalmente interrotta e mentre gli spettatori urlavano e assistevano alla scena col fiato sospeso, sono immediatamente intervenuti i soccorsi. Beyoncé si è aggrappata ai cavi che tenevano l'auto, mentre da terra si provvedeva a far calare lentamente la vettura. Per fortuna la situazione si è risolta senza alcuna difficoltà e nessuno si è fatto male.

Domenica l'agente di Beyoncé ha confermato

"Ti amo, Houston".

l'episodio a CBS News. Malgrado il forte spavento, Beyoncé, nativa di, ha pubblicato alcune foto dello spettacolo sul suo profilo Instagram con la didascalia