Paura per Gaia, costretta a saltare il concerto in Sardegna per un malore: cosa è successo

Problemi di salute per Gaia, costretta a saltare il concerto in Sardegna a causa di un malore. Brusca interruzione, dunque, per il tour Estate 2025 della cantante, che ha rilasciato un post su Instagram per chiarire la situazione. La cantautrice non potrà esibirsi oggi - mercoledì 20 agosto - a Gonnesa, dove era attesa dai suoi fans. Il tour riprenderà quando starà meglio, e si concluderà il 13 settembre a Cuneo.

" Bellezze, il mio corpo ha deciso di fare brutti scherzi proprio adesso e la data di domani in Piazza del Minatore a Gonnesa è purtroppo annullata. Ci tenevo tantissimo e mi dispiace da morire. Prometto che ritornerò prestissimo per recuperare come si deve ", ha scritto l'artista sulle pagine del suo profilo Instagram, rivolgendosi ai suoi follower.

Già nei giorni scorsi Gaia aveva fatto capire che c'erano dei problemi. Il 10 agosto la giovane cantante aveva pubblicato un lungo post, rivelatosi un vero e proprio sfogo, in cui diceva: " La diabolica trinità è venuta a farmi visita. Senso di vuoto, ansia e solitudine sono arrivati per rimanere più del solito. Una tratta familiare per me, per la mia primavera emozionale, i primi amori sbocciati nella città eterna, le prime responsabilità che mi richiamavano verso il freddo Nord e i primi sensi di vuoto non più colmabili da una carezza di papà o una tenera rassicurazione di mamma. Il dejavu era inevitabile. L'inquietudine pure ". Questo quanto da lei scritto e affidato al web mentre stava viaggiando sul treno diretto da Roma a Milano. " Hanno preso spazio nel mio corpo come se fossero loro i proprietari di casa, si sono insediati con approccio apparentemente cortese e in poco tempo hanno dettato legge, imbavagliandomi l'anima e rendendola ostaggio ", aveva poi aggiunto. " Questa ferita va fatta respirare, ossigenare. L'ansia di risolvere un problema è essa stessa un problema. Un cane che si morde la coda, un'apparente risoluzione che sotto forma di cura va ad infettare più in profondità. La bimba che è in me vorrebbe essere solo vista, amata, accettata, cercata.

Senza dover per forza fare 'la brava', servire a qualcosa o qualcuno, non dando mai e poi mai fastidio".

Pare insomma che la cantante stia attraversando un momento difficile e che questo l'abbia portata a prendersi un piccolo stop dal palco.