"Problemi di salute, devo riposare", Edoardo Bennato annulla il concerto in Sicilia

Problemi di salute per Edoardo Bennato, costretto a fermarsi e a rinunciare a una tappa del suo tour musicale. L'annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno, e ha preoccupato i fan. Il cantautore napoletano era molto atteso. Gli organizzatori dell'evento, che hanno diffuso la notizia, hanno parlato di generici problemi di salute, senza fornire ulteriori dettagli.

Edoardo Bennato, dunque, ha dovuto fermare il tour estivo. L'artista era atteso a Viagrande, vicino a Catania. Stando ad alcune informazioni circolate in queste ultime ore, il polistrumentista è stato visitato dal personale medico dell'ospedale San Vincenzo di Taormina e i risultati hanno portato alla dura decisione: c'è bisogno di uno stop. Il cantante, stando a quanto riferito da Il Messaggero, dovrà stare a riposo per almeno una decina di giorni. Ciò, ovviamente, ha fatto saltare la tappa siciliana. E non solo. Ad essere annullata è stata anche la data di domani - martedì 26 agosto - fissata a Borgia, in provincia di Catanzaro.

La tournée di Sono solo canzonette, dunque, si ferma. Pare però che l'artista potrà riprendere i concerti a partire da settembre. La prima data sarebbe quella del 5 settembre 2025 a Piacenza. A seguire ci sarà il 7 settembre 2025 a San Marino, il 12 settembre 2025 a Roma, il 20 settembre 2025 a Macerata e il 24 settembre 2025 a Verona. Questo, ovviamente, se non ci saranno complicazioni e/o altre direttive da parte dei medici.

C'è poi da ricordare che, tempo pochi mesi, e poi partirà il tour autunnale, che inizierà il 3 novembre.

Insomma, un'agenda piena. L'entourage del cantante, intanto, si scusa con il pubblico che non vedrà Bennato esibirsi. E ringrazia per la comprensione.