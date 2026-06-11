Radio Zeta Future hits live: all'Arena di Verona il 2 settembre nasce la nuova musica

Il 1° settembre l’Arena di Verona è già Sold out per il Power Hits Estate di RTL 102.5, ma il giorno dopo, mercoledì 2 settembre torna il Future Hits Live di Radio Zeta con un nuovo cast spettacolare.Le prevendite sono già aperte!
Per la sua 5ª edizione il Future Hits Live porterà sul palco un cast straordinario di artisti. I primissimi nomi annunciati per la line-up del 2026 sono: TONYPITONY, THE KOLORS, MERK & KREMONT, CLARA, RRARI DAL TACCO, SANGIOVANNI, NERISSIMA SERPE, LORENZO SALVETTI.
Dopo il debutto nell’estate del 2022, il Future Hits Live si è ormai affermato come un evento imperdibile per la musica dal vivo e i giovani. Radio Zeta continua a essere la voce di riferimento per le nuove generazioni, accompagnandole nella scoperta degli artisti del momento.
I biglietti per il Future Hits Live 2026 sono già disponibili su TicketOne
L’hashtag ufficiale del Radio Zeta Future Hits Live è: #radiozetaFHL26