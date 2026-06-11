Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Musica

Radio Zeta Future hits live: all'Arena di Verona il 2 settembre nasce la nuova musica

Annunciati i primi nomi: TonyPitony, The Kolors, Serena Brancale, Merk & Kremont, Clara, Rrari Dal Tacco, Sangiovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti (Amici 2026)

Radio Zeta Future hits live: all'Arena di Verona il 2 settembre nasce la nuova musica
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Il 1° settembre l’Arena di Verona è già Sold out per il Power Hits Estate di RTL 102.5, ma il giorno dopo, mercoledì 2 settembre torna il Future Hits Live di Radio Zeta con un nuovo cast spettacolare.Le prevendite sono già aperte!

Per la sua 5ª edizione il Future Hits Live porterà sul palco un cast straordinario di artisti. I primissimi nomi annunciati per la line-up del 2026 sono: TONYPITONY, THE KOLORS, MERK & KREMONT, CLARA, RRARI DAL TACCO, SANGIOVANNI, NERISSIMA SERPE, LORENZO SALVETTI.

Dopo il debutto nell’estate del 2022, il Future Hits Live si è ormai affermato come un evento imperdibile per la musica dal vivo e i giovani. Radio Zeta continua a essere la voce di riferimento per le nuove generazioni, accompagnandole nella scoperta degli artisti del momento.

I biglietti per il Future Hits Live 2026 sono già disponibili su TicketOne

L’hashtag ufficiale del Radio Zeta Future Hits Live è: #radiozetaFHL26

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica