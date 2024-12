Jalisse esclusi da Sanremo per la 28esima volta: la reazione spiazza tutti

Ascolta ora 00:00 00:00

L'attenzione era puntata anche sulla coppia e la lista dei big di Sanremo 2025 non ha smentito le aspettative: anche quest'anno i Jalisse sono stati esclusi e dunque, per la 28esima volta, non fanno parte del cast del Festival. Ormai Fabio Ricci e Alessandra Drusian sono abituati ai costanti "no" che i direttori artistici che si sono alternati nel corso degli anni hanno rifilato al duo musicale. " E noi brindiamo ai 28 no! Un record incredibile ", hanno scritto sui loro canali social.

I Jalisse hanno diffuso sulla Rete un video della loro reazione alla lettura dei 30 cantanti che saliranno sul palco dell'Ariston da martedì 11 febbraio a sabato 15. Una volta comunicato l'ultimo artista in gara, ovvero Giorgia, i due hanno stappato due birre con una sorta di esplosione di gioia e hanno brindato all'ennesima esclusione: " Evvai, non ci siamo, neanche quest'anno siamo a Sanremo! E che ci vuoi fare... ".

La coppia l'ha presa con ironia, buttandola sul ridere e mostrandosi felice agli occhi degli utenti dei social. I Jalisse nel 1997 riuscirono a vincere il Festival di Sanremo, nella categoria big, con il brano Fiumi di parole; inoltre parteciparono all'Eurovision Song Contest a Dublino, classificandosi al quarto posto.

Un successo che però con il passare degli anni si è rivelato una vera e propria "maledizione", visto che hanno inanellato un'esclusione dopo l'altra. Il 9 febbraio 2024 sono tornati sul palco dell'Ariston, esibendosi sulle note della loro celebre canzone.