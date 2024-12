Carlo Conti annuncia i 30 big: chi parteciperà a Sanremo 2025

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo settimane di indiscrezioni, anticipazioni e smentite, Carlo Conti ha ufficializzato i 30 big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2025. Il conduttore della kermesse, che prenderà il via martedì 11 febbraio e terminerà sabato 15, ha comunicato i concorrenti che compongono un cast variegato, per tutte le età e per tutte le preferenze musicali. Si resta ora in attesa dei titoli delle canzoni, che verranno annunciati in occasione della finale di Sanremo Giovani prevista per mercoledì 18 dicembre.

Chi sono i big di Sanremo 2025

A salire sul palco dell'Ariston saranno:

Achille Lauro

Gaia

Coma_cose

Francesco Gabbani

Willie Peyote

Noemi

Rkomi

Modà

Rose Villain

Brunori Sas

Irama

Clara

Massimo Ranieri

Emis Killa

Sarah Toscano

Fedez

Simone Cristicchi

Joan Thiele

The Kolors

Bresh

Marcella Bella

Tony Effe

Elodie

Olly

Francesca Michielin

Lucio Corsi

Shablo (feat. Guè, Joshua e Tormento)

Serena Brancale

Rocco Hunt

Giorgia.

Conti: "Scelte difficili e dolorose"

Intervenuto al Tg1, Conti ha ringraziato non solo i cantanti e le case discografiche ma anche gli autori e i produttori. " Anche per questa edizione ho ricevuto tantissimi brani e molti di qualità, tanto che ho dovuto compiere delle scelte difficili e per alcuni versi dolorose ", ha fatto sapere. Non a caso, proprio alla luce della qualità e della quantità delle proposte arrivate, ha proposto la modifica al regolamento per incrementare il numero dei big in gara. Che infatti passano da 24 a 30.

Quanto al noto dissing tra Fedez e Tony Effe, il conduttore non ha mostrato alcun dubbio e si è detto certo del fatto che a Sanremo l'unico vero protagonista sarà il

Sono ragazzi intelligenti, canteranno e basta

mondo della musica e non quello dei litigi: "". Un'altra novità riguarda le radio straniere, che saranno inserite nella giuria della Sala Stampa come categoria ospite.