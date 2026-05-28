Sal Da Vinci canta “Poesia" e lancia il nuovo album

Purtroppo aveva poca voce, a causa dello sbalzo delle temperature perché era appena arrivato da un concerto in Canada, però ieri sera Sal Da Vinci è riuscito comunque a presentare ai giornalisti il singolo “Poesia” che fa parte del nuovo album dal titolo, ovviamente, “Per sempre sì”. Nella suggestiva location di Villa Clerici a Milano, tra colonne, anfiteatro, candele, il cantante reduce dal successo all’Eurovision (dopo la vittoria a Sanremo), ha partecipato (quasi a sua sorpresa) al party di lancio del nuovo disco che uscirà domani. Aiutato da una squadra di cantanti che hanno intonato i suoi brani più famosi, è poi riuscito con un filo di voce a eseguire “Rossetto e caffè”, che l’ha rilanciato due anni fa, e poi il brano che l’ha portato al successo a Sanremo e, appunto, “Poesia”, una “bachata partenopea”, che richiama il mix tra ritmo latino e melodia napoletana già presente in parte del repertorio recente di Da Vinci. Sal si è scusato per la voce e si è detto ancora stupito del successo travolgente che l’ha investito e, al solito, ha invitato i giovani a credere tenacemente nei loro sogni come ha fatto lui.

Il disco (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy / Cose Production), è un nuovo capitolo artistico e personale, in cui Sal continua a esplorare il tema dell'amore nelle sue molteplici sfumature. Un progetto che mette al centro l’amore, la famiglia, la resilienza e la forza dei sentimenti, con quello stile autentico e popolare che ha segnato tutta la sua musica. Il titolo "Per sempre sì” racchiude il significato dell’intero album: un inno alla fedeltà verso i sentimenti, la vita e i propri sogni. Ogni canzone racconta una storia diversa e quel “sì” diventa il simbolo della capacità di continuare a credere, resistere e andare avanti anche nei momenti più difficili.

Nel disco trovano spazio collaborazioni importanti e personali: da “Somigli a me”, il brano condiviso con il figlio Francesco, fino al duetto con Serena Brancale. I brani attraversano sonorità diverse e contaminazioni: dalla lambada al rap, passando per atmosfere latine, fino a brani più ritmati e leggeri come “Fuga d’amore”. Il progetto è dedicato simbolicamente a tutte quelle persone che inseguono i propri sogni con determinazione, nonostante le difficoltà e i sacrifici. Un messaggio che riflette il percorso umano e artistico di Sal, costruito negli anni attraverso costanza, passione, anche tanta delusione per non essere riconosciuto e lavoro quotidiano. Tra i momenti più personali del disco spicca anche “Voglio ancora amarti”, una canzone dedicata al padre.

Anche quando interpreta storie non vissute direttamente, il cantante le trasforma in esperienze universali nelle quali il pubblico può riconoscersi.

Questa la tracklist completa:

LATO A

FUGA D’AMORE UNA LETTERA E UN MAZZO DI ROSE PER SEMPRE Sì POESIA PESSIMI PENSIERI DIMMELO FT. SERENA BRANCALE L’AMMORE È NA PRUMESSA

LATO B

SOMIGLI A ME FT. FRANCESCO DA VINCI L’AMORE E TU A REGINA E NAPULE VOGLIO AMARTI ANCORA AJERE E DIMANE ROSSETTO E CAFFÈ NON È VERO CHE STO BENE

Insomma il cantante è inarrestabile: “Per sempre sì” ha raggiunto oltre 36 milioni di stream e più di 25 milioni di views.

Il 9 luglio da Locarno comincerà il tour che attraverserà tutta l’Italia con decine di date che passerà a Napoli, per una grande festa nella sua città all’Arena Flegrea, il 25, 26 e 27 settembre. E dal 30 maggio l’artista incontrerà inoltre i fan in occasione di un instore tour che toccherà diverse città italiane.