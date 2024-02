Sanremo, a Bertè il premio "Mia Martini" e ad Angelina quello "Lucio Dalla"

In quello che ha annunciato essere il suo ultimo festival di Sanremo, a Loredana Bertè è stato conferito il premio della critica "Mia Martini", intitolato a sua sorella. Un premio che nelle scorse edizioni aveva sempre e solo sfiorato ma che ora è diventato concretezza. Bertè si è presentata in gara con "Pazza", una canzone d'amore per se stessi che ha incantato il teatro Ariston. Comprensibile l'emozione della cantante nel vedersi riconosciuto questo premio. Al secondo posto per la critica Fiorella Mannoia, che ha partecipato con "Mariposa". Terzo per la critica a Diodato, che ha partecipato con "Ti muovi".

Angelina Mango, invece, ha vinto il premio sala stampa "Lucio Dalla" del 74esimo destival di Sanremo. La cantante si è presentata con "La noia" e alle sue spalle si sono piazzate Fiorella Mannoia e Loredana Bertè.

La notizia sarebbe dovuta rimanere "segreta" fino alla proclamazione di Amadeus dal palco del Festival ma per un corto circuito nella comunicazione tra la sala stampa di Sanremo e le redazioni dei giornali ha fatto sì che già prima dell'inizio del Festival avevano pubblicato sui siti i vincitori. Non è la prima volta che accade, la violazione dell'embargo è, purtroppo, frequente. In questo caso pare che da Sanremo le redazioni non siano state avvisate dell'embargo.