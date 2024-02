Sanremo, le pagelle di Paolo Giordano

CLARA - Diamanti grezzi



Il suono è potente, il brano un po' meno ma c'è ritmo come detta il nuovo codice sanremese. Clara deve decidere. O attrice di Mare fuori. O interprete senza una identità precisa come altre che si sono perse per strada in una stagione. VOTO 6



SANGIOVANNI - Finiscimi

Anche sul palco e con l'orchestra l'artista è migliore della canzone. Sangiovanni ha carisma e molte possibilità di crescere molto, forse un po' meno del suo completo bianco extralarge. VOTO 6



FIORELLA MANNOIA - Mariposa

E' charmant, Fiorella, e una trasparenza furbetta lascia intravedere il seno. Provocatoria? Sì e fa bene, la classe non ha età. Come il suo pezzo, che non è attuale nella musica ed è eterno nel messaggio di libertà femminile. E poi c'è la sua voce. VOTO 7,5



ZLATAN IBRAHIMOVIC. È il vero ospite a sorpresa della prima puntata e non sbaglia una mossa al punto che Amadeus diventa la sua spalla. E' credibile perché non è un ex calciatore che fa un'ospitata. È un'icona che fa divertire perché non si prende sul serio. VOTO 10 (e non sono né milanista né interista).



LA SAD - Autodistruttivo

Qui di autodistruttivo non c'è solo il titolo del brano ma tutto il resto che viaggia tra gli insulti ai codici musicali pop punk e pure al buon senso (non puoi atteggiarti come la parodia di Johnny Rotten perché si incazzano tutti). Cari La Sad grazie, vi faremo sapere. VOTO 2



GHALI - Casa mia



"Ma che ci fai da queste parti?" canta Ghali vestito con una sorta di tuta pigiama celeste mentre in sala appaiono "delle presenze strane che probabilmente arrivano da un altro pianeta" come dice Amadeus. Il brano è forte, lui non gli aderisce perfettamente ma funziona. VOTO 7