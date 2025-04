La scoperta di Linus

Ascolta ora 00:00 00:00

Lettera di vicinanza a Pasquale Di Molfetta, per tutti Linus, signore garbato e deejay raffinato.

Caro Signor Linus, pur non condividendo né le sue preferenze politiche, troppo sinistre, né quelle musicali, troppo pop, ci permetta di esprimerLe il nostro dispiacere per quanto accaduto. Sapere che dopo 38 estati si è rotta la collaborazione fra Radio Deejay, di cui Lei è direttore artistico, e il Comune di Riccione, che vi ha sempre ospitati, ci riempie di tristezza. Non vi abbiamo mai ascoltato, ma sapevamo che c'eravate. E questo bastava.

Ora niente più eventi in piazzale Roma, niente dirette radiofoniche dall'Aquafan, niente più cazzeggi e buonismi. Finito tutto. Fatti fuori nelle segrete stanze della sinistra romagnola! E poi i modi... Quella vergognosa aggressione del Pd locale che vi accusa di aver munto per anni la tetta dei riccionesi... Davvero inaccettabile.

Del resto, La capiamo Signor Linus. È il vecchio vizio della Sinistra. Nella gara a fare gli amici, troverai sempre uno con un altro amichetto più amico di te.

È lo stesso modus operandi del Pd qui a Milano, città dove Lei farà anche le sue maratone tutto felice ma dove io è più facile che trovi uno scippatore che un parcheggio. È così, Signor Linus.

La politica sa essere peggiore persino di Sanremo.

E per il resto, commentando la brutta vicenda di Riccione, Lei ha detto: «Purtroppo è una lunga storia che finisce». Che è quello che dicono gli elettori che smettono di votare il Pd. E come Lei, senza rimpianti.