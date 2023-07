"Sono in lutto da tempo". Il commovente ricordo di Lady Gaga dedicato a Tony Bennett

" Mi mancherà il mio amico per sempre. Mi mancherà cantare con lui, registrare con lui, parlare con lui, stare sul palco insieme ". Comincia così il post Instagram che Lady Gaga ha dedicato a Tony Bennett, morto a 96 anni lo scorso 21 luglio. La cantante ha atteso giorni, settimane, prima di dedicare al collega e amico un commovente messaggio per ricordarlo.

La morte di Tony Bennett è stata vissuta dolorosamente dalla popstar americana, che aveva scelto di rimanere in silenzio almeno fino a oggi, quando gli ha dedicato un lungo post: " Sono in lutto per la perdita di Tony da molto tempo. Abbiamo avuto un addio molto lungo e potente. Anche se ci sono stati cinque decenni tra noi, era mio amico. Il mio vero amico. La nostra differenza d'età non contava ".

L'Alzheimer e gli ultimi mesi di Bennett

Tra il 2015 e il 2016 Lady Gaga e il crooner avevano collaborato insieme, arrivando a vincere addirittura un Grammy per il miglior album vocale pop tradizionale con "Love for Sale" lo scorso anno. E proprio durante la serata, ricevendo il premio per entrambi, Lady Gaga aveva detto di sentire la mancanza di Tony, impossibilitato a partecipare all'evento a causa dell'Alzheimer.

" Perdere Tony a causa dell'Alzheimer è stato doloroso ma è stato anche davvero bello. Un'era di perdita della memoria è un momento così sacro nella vita di una persona. C'è una tale sensazione di vulnerabilità e voglia di preservare la dignità", ha scritto su Instagram Lady Gaga, aggiungendo: "Tutto quello che volevo era che Tony ricordasse quanto lo amavo e quanto fossi grata di averlo nella mia vita. Ma, man mano che questo svaniva lentamente, sapevo che nel profondo stava condividendo con me il momento più vulnerabile della sua vita" .

Bennett, il tributo di Lady Gaga

Ricordando l'amico e collega, Lady Gaga ha parlato del rapporto che li univa e dell'ottimismo che muoveva Bennett: " Io e Tony avevamo questo potere magico. Ci siamo trasportati in un'altra epoca, abbiamo modernizzato la musica insieme, e abbiamo dato a tutto una nuova vita come duo di canto. Ma non era una recita. Il nostro rapporto era molto reale. Mi ha insegnato la musica, la vita del mondo dello spettacolo, ma mi ha anche mostrato come tenere alto il morale e la testa fottuta a posto. "Dritto avanti", diceva" .