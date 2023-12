"È su una sedia a rotelle". Peggiorano le condizioni di Celine Dion: cos'ha

Non arrivano buone notizie per i fan di Celine Dion. Stando alle ultime dichiarazioni rilasciate di chi le è vicino, infatti, la cantante canadese, da tempo affetta da una sindrome neurologica, starebbe peggiorando. È stata la sorella Claudette a scioccare il seguito della celebre artista, che probabilmente non sarà più in grado di esibirsi.

La malattia si è aggravata

Celine Dion combatte contro la Sindrome della persona rigida, questo il nome con cui è conosciuta la patologia, ormai da molti anni. La cantante avrebbe cominciato a manifestare i primi sintomi dopo la morte del marito, il produttore René Angélil, scomparso nel 2016. Una perdita che l'ha profondamente segnata.

La Sindrome della persona rigida, o SPS, è una patologia neurologica estremamente rara di cui si conosce ancora molto poco, e per la quale non esistono cure mirate. Si sa solo che colpisce il sistema nervoso centrale, portando a rigidità muscolare e spasmi. Ancora ignote le cause scatenanti.

Proprio a causa di questa sindrome, Celine Dion si è vista costretta ad abbandonare il suo amato palco, e ormai da tempo non è stato più possibile assistere a un'esibizione della cantante, sparita dalle scene. Comparsa in alcuni video social per aggiornare i fan sulle proprie condizioni di salute, l'artista è apparsa molto magra e provata, tanto da destare non poche preoccupazioni.

Parlando al sito canadese 7 Jours, Claudette, sorella della cantante, non ha purtroppo dato aggiornamenti positivi. Ha infatti dichiarato che la Dion ha ormai perso il controllo dei muscoli e, di conseguenza, del proprio corpo. L'artista sarebbe dunque costretta a spostarsi con una sedia a rotelle. " Sta lavorando duro per tornare sul palco, ma ha perso il controllo dei muscoli. Le corde vocali sono muscoli e anche il cuore è un muscolo ", ha spiegato Claudette.

I timori per il futuro