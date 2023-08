Celine Dion, la malattia peggiora: "Non potrà più esibirsi in pubblico"

Continua il dramma di Celine Dion, costretta ormai da tempo a combattere contro una malattia che sembra non lasciarle respiro. Dopo aver dovuto rinunciare a numerose esibizioni a causa delle proprie condizioni fisiche, arriva adesso la doccia fredda: l'artista non potrà più cantare di fronte al suo pubblico.

La malattia

Celine Dion ha cominciato a manifestare i primi problemi di salute dopo la morte del marito, il produttore René Angélil, scomparso nel 2016. Da allora la cantante non è più riuscita a riprendersi, apparendo sempre più spesso sciupata e molto magra.

Sono poi arrivati i sintomi veri e propri, sintomi di una patologia di cui in realtà si sa ancora molto poco. È stato detto che si tratta della "Sindrome della persona rigida" o SPS, una malattia neurologica estremamente rara che colpisce il sistema nervoso centrale, portando a rigidità muscolare e spasmi. Non si conoscono però le cause, anche se alcuni medici esperti in questo specifico settore azzardano che possa trattarsi di un'alterazione proteinica.

I concerti saltati

Ciò che appare certo è che dopo l'esordio della malattia, Celine Dion non è più stata la stessa. Afflitta da spossatezza e dolori, ha più volte dovuto rimandare o cancellare concerti o tappe importanti dei suoi tour. Le sue condizioni fisiche non le consentono più sforzi prolungati come lunghi viaggi o esibizioni della durata di ore davanti al pubblico.

Già lo scorso maggio si parlava di impegni annullati almeno fino al 2024. " Meglio che cancelliamo tutto ora fino a quando non sarò davvero pronta per tornare di nuovo sul palco ", aveva dichiarato la cantante in un video lasciato ai fan. Forse quel video-messaggio annunciava la notizia arrivata in queste ultime ore.

Non c'è una cura

A inzio di questo mese Claudette, sorella della cantante, non aveva dato speranze ai fan. Malgrado gli sforzi della Dion per reagire e combattere la malattia, i risultati non erano arrivati. " Sta interpellando i migliori ricercatori nel campo di questa malattia rara e si impegna a mantenersi attiva ", aveva spiegato la sorella dell'artista a Le Journal de Montréal. " Non si riesce a trovare nessuna medicina che funzioni. Ma noi continuiamo a sperare ".

Il probabile addio