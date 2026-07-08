"Il virus è tornato, devo curarmi". Ron annulla il tour e si ferma per sei mesi

Soltanto poche settimane fa Ron aveva festeggiato con entusiasmo il ritorno alla musica dopo quattro anni di silenzio. Un nuovo brano, il desiderio di ritrovare il suo pubblico e poi i concerti estivi, che avrebbero dovuto riportarlo sul palco. Ora, però, quei progetti sono costretti a fermarsi. Il cantautore, all’anagrafe Rosalino Cellamare, deve interrompere ogni attività dal vivo a causa di un’infezione virale contratta lo scorso anno e mai completamente debellata. Negli ultimi mesi il virus si è ripresentato e le sue condizioni hanno reso necessario un nuovo percorso di cure, più intenso e impegnativo. Su indicazione dei medici, Ron dovrà rinunciare al tour estivo e osservare un periodo di riposo e recupero di circa sei mesi. La notizia è stata comunicata dal suo entourage, che ha spiegato le ragioni dello stop senza però rivelare la natura dell’infezione. Una scelta di riservatezza che lascia inevitabilmente aperti molti interrogativi sulle condizioni del cantante. Per il momento, però, una cosa è certa: la musica dal vivo può aspettare. La priorità, adesso, è permettere a Ron di curarsi e recuperare completamente le forze.

L’infezione contratta lo scorso anno

I problemi di salute del cantautore non sono cominciati in queste settimane. Secondo quanto riferito dal suo staff, Ron aveva contratto l’infezione virale già lo scorso anno. Dopo un temporaneo miglioramento, le sue condizioni gli avevano consentito di riprendere gradualmente l’attività. Ma il problema, evidentemente, non era stato risolto in modo definitivo. A chiarire quanto accaduto è stata una nota ufficiale diffusa dall’entourage dell’artista: "Il concerto di Ron, previsto il 20 agosto presso il Chiostro di San Francesco, non si terrà per consentire all’artista di riprendersi da un generale stato di debolezza fisica causato da una fastidiosa infezione virale contratta lo scorso anno e che, pur essendosi temporaneamente risolta, non è stata completamente debellata". Il quadro descritto dallo staff parla dunque di una persistente debolezza fisica che non permette al cantautore di affrontare gli impegni già programmati. Per questo la salute è diventata la priorità assoluta.

Il virus si è ripresentato

A rendere necessario lo stop è stato il nuovo manifestarsi dell’infezione. A spiegarlo è ancora l’entourage di Ron: "Negli ultimi mesi il virus si è ripresentato, rendendo necessaria a questo punto una terapia più intensa e impegnativa". La decisione è stata presa seguendo le indicazioni dei medici. "Su indicazione dei sanitari, quindi, Rosalino è costretto ad annullare il tour estivo così da intraprendere cure mediche risolutive, osservando un periodo di riposo e recupero di circa sei mesi". Non si tratterà, dunque, di una breve pausa di qualche settimana. Il percorso indicato dai medici richiederà tempo e, per il momento, non sono state comunicate date precise per il ritorno sul palco.

Il riserbo sulla natura dell’infezione

Su quale virus abbia colpito Ron, almeno per ora, non ci sono informazioni ufficiali. Né il cantautore né il suo entourage hanno voluto fornire ulteriori dettagli e ogni ipotesi sulla natura della malattia sarebbe quindi soltanto una supposizione. Lo staff ha scelto di rendere pubbliche soltanto le informazioni necessarie a spiegare la cancellazione degli impegni professionali, mantenendo il massimo riserbo sulla diagnosi. Un silenzio che ha inevitabilmente suscitato la preoccupazione dei fan, proprio mentre il cantante si preparava a vivere una nuova stagione della sua carriera.

Salta il concerto di Tagliacozzo

Il primo appuntamento cancellato è il concerto previsto il 20 agosto nel suggestivo Chiostro di San Francesco a Tagliacozzo, in Abruzzo. Ma lo stop non riguarda soltanto la data abruzzese: la comunicazione dello staff annuncia infatti la cancellazione dell’intero tour estivo. Tutti gli appuntamenti già in programma dovranno quindi essere rimandati. Per il cantautore è arrivato il momento di mettere da parte gli impegni professionali e seguire il percorso indicato dai medici.

Il ritorno dopo quattro anni di silenzio

Lo stop arriva in un momento particolarmente delicato per il cantautore. Soltanto il 22 maggio era uscito "Vite parallele", il brano che aveva segnato il suo ritorno con nuova musica dopo quattro anni di silenzio. Ron aveva raccontato personalmente l’emozione di quella ripartenza: "Dopo un lungo periodo di pausa ho sentito il bisogno di tornare al mio pubblico con un brano intenso che parla di assenze, di scelte e di quella parte di noi che continua a credere anche quando la ragione dice di lasciar andare". Parole che avevano il sapore di un nuovo inizio. Il cantante tornava a rivolgersi direttamente al suo pubblico con una canzone alla quale aveva affidato temi intimi e profondi, mentre intorno all’uscita del singolo prendevano forma nuovi progetti. La pubblicazione di "Vite parallele" aveva coinciso anche con l’apertura del primo canale YouTube ufficiale interamente dedicato a Ron e alla sua musica, un nuovo spazio pensato per raccogliere e valorizzare una carriera lunga decenni. Dopo la pausa, insomma, il cantautore aveva ricominciato a guardare avanti. Proprio per questo il problema di salute è arrivato come una brusca battuta d’arresto.

Una carriera costretta nuovamente ad aspettare

Per un artista come Ron, che ha costruito una parte importante del proprio rapporto con il pubblico attraverso le esibizioni dal vivo, questa estate avrebbe dovuto rappresentare una nuova ripartenza. Invece il fisico ha imposto altri tempi. Adesso non resta che aspettare.

Saranno le condizioni di salute del cantante e le valutazioni dei medici a stabilire quando potrà riprendere la piena attività. Il nuovo inizio dovrà essere rimandato, ma l’obiettivo, prima di ogni altra cosa, è lasciarsi definitivamente alle spalle il problema che lo ha costretto a fermarsi. Il palco può aspettare: ora la priorità è guarire.