Voti alti al "Mangiadischi"

Ci sono modi di fare radio che non hanno età e che oggi, a maggior ragione, sono quasi controcorrente. Non a caso venerdì scorso l'ultima puntata di Mangiadischi su Radio1 si è musicalmente aperta con Rebel rebel di David Bowie, un brano che ha cinquant'anni ma, se fosse pubblicato oggi, piacerebbe uguale. Insomma, le oltre settanta puntate condotte dalle 13,30 alle 15 da Marcella Sullo (foto) e Duccio Pasqua sono state un pausa molto godibile nel flusso ininterrotto di notizie e di sport di Radio1. Intanto sia Sullo che Pasqua sono conduttori esperti, sono pilastri di una radio pubblica che richiede competenza, conoscenza e, diciamolo, quell'agilità e correttezza linguistica che altrove sono forse, a torto, meno indispensabili. In sostanza possono parlare senza calare di tono di ogni argomento, persino di pasta all'arrabbiata o di previsioni del tempo.

E poi entrambi sono appassionati di musica, sono cronisti girovaghi dietro concerti ed eventi, e hanno una bella mole di esperienza sul campo da poter aggiungere ai propri discorsi (ad esempio, seguono sempre Musicultura di Macerata, vero

serbatoio di talenti emergenti). Infine funzionano come coppia vocale, hanno ritmi compatibili, non si sovrappongono né si ostacolano. Per farla breve, sanno intrattenere senza intrattenersi. E oggi è una rarità da applaudire.