Welo, ecco chi è il rapper che canta la nuova sigla di Sanremo

È la sua voce quella che ascoltiamo ogni volta che viene mandata la sigla ufficiale di questo Festival di Sanremo 2026. Si tratta di Welo, nome d'arte di Manuel Mariano, artista ventiseienne originario di Lecce. Rimasto impressionato da lui durante la scorsa edizione della kermesse, il direttore artistico Carlo Conti lo ha scelto per il jingle ufficiale del Festival.

Ma cosa sappiamo di questo artista? Nato a Lecce nel 1999, Welo ha cominciato a dedicarsi alla musica nel 2017 entrando a far parte del collettivo leccese 23.7, di ispirazione emo-rap americano. Poi, nel 2022, tenta la carriera da solista, lanciando il suo singolo Pass, fino ad arrivare al successo nel luglio 2023 con Malessere. Ad aprile 2024 esce il suo primo EP, ossia WELO WE 23 OK, dove sono contenute anche collaborazioni con Enzo Dong e Mikush. Un altro successo è stato MY BOO, pezzo realizzato con la collaborazione di Guè. Infine, arriva Sanremo giovani. Welo porta il suo brano, Emigrato, che parla della volontà di lasciare la propria terra per cercare migliore futuro altrove, senza dimenticare mai da dove si è partiti. Il giovane rapper non arriva alla finale, ma Carlo Conti ha così tanto apprezzato la sua canzone da annunciare pubblicamente di volerne fare la sigla per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Cosa che è poi accaduta.

Emigrato, dunque, accompagnerà la 76ª edizione della

kermesse per tutte e cinque le serate, facendosi sempre più conoscere. Per l'occasione, il brano è stato rielaborato. È stata infatti preparata una versione più ritmata e adatta ad accompagnare l'apertura di ogni serata.