Muti sul palco di Ravenna per celebrare San Francesco

L'edizione numero 37 del Ravenna Festival, in programma dal 21 maggio all'11 luglio con oltre cento alzate di sipario e più di mille artisti coinvolti, prende il titolo da un verso del Paradiso di Dante Alighieri, "Nacque al mondo un sole", omaggio a San Francesco d'Assisi a ottocento anni dalla morte. Ma al centro del cartellone c'è Riccardo Muti (foto), presenza identitaria del festival e figura che più di ogni altra ne accompagna la storia. Il maestro sarà protagonista in più momenti. Si comincia con il grande rito corale dell'1 e 2 giugno: la seconda edizione di "Cantare amantis est", progetto che chiama a raccolta oltre tremila coristi da tutta Italia per due giornate di lezioni, prove e concerti. Un'idea che Muti coltiva da tempo: riportare il canto collettivo al centro della vita civile. Il 7 giugno salirà sul podio della sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini per dirigere Nobilissima visione di Paul Hindemith, partitura ispirata alla figura del santo di Assisi. A seguire, Muti converserà con Massimo Cacciari sull'influenza francescana in Dante e in Giotto. Il 30 giugno tornerà sul podio della Cherubini, mentre il 2 luglio guiderà i Philharmonic Brass, mirabolante complesso formato dagli ottoni dei Berliner Philharmoniker e dei Wiener Philharmoniker, in un programma italiano da Tomaso Albinoni a Giuseppe Martucci.

Il festival si aprirà il 21 maggio con la dea del violino, Anne-Sophie Mutter, solista nel Concerto di Ludwig van Beethoven con la Royal Philharmonic Orchestra diretta da Vasily Petrenko. In cartellone anche Kent Nagano, Nicola Piovani con Toni Servillo, Pat Metheny, Stefano Bollani e incursioni dalla techno di Jeff Mills alla danza contemporanea. Intrigante il ritorno (ad hoc per Ravenna) di OperaPaese di Giorgio Battistelli, Leone d'Oro alla carriera alla Biennale di Venezia, che porta gli artigiani del territorio sul palco con i musicisti.

Ravenna Festival è da sempre qualcosa di più di una rassegna musicale: è un laboratorio che

tiene insieme classica e jazz, teatro e nuove tecnologie, basiliche bizantine e rocche rinascimentali, star internazionali e progetti sul territorio, trasformando per quasi due mesi l'intera città in un palcoscenico diffuso.