560 euro al mese per lavorare al bar: offerta choc

Lavorare sì ma con una paga adeguata. Dovrebbe essere la normalità eppure non è sempre così. L’ultimo caso che sta infiammando il web, racconta il Mattino, è quello che ha come protagonista il gestore di un bar situato a via Cilea, nel quartiere Vomero a Napoli, che sulla nota piattaforma Subito.it ha pubblicato un’offerta di impiego: " Cerchiamo ragazzo/a per aiuto banco bar e uscite esterne. Lavoro su due turni, 8-14 o 14-20. Riposo settimanale. Paga settimanale" .

A saltare immediatamente all’occhio è la mancanza di ogni riferimento al compenso. Ma qualcuno interessato c'è e si fa avanti per saperne di più. Una ragazza, attiva su Tik Tok, ha postato sul social network un video in cui racconta di aver contattato il datore di lavoro per conoscere i dettagli dell'annuncio. E qui la sorpresa.

La risposta, infatti, non sarebbe stata per nulla soddisfacente. La retribuzione, come si legge dalla risposta del gestore del bar, sarebbe stata di 140 euro a settimana. In altri termini 560 euro al mese. Vicenda chiusa? No.

Perché la stessa autrice del video ha raccontato nel filmato che si è generata una polemica accesa tra un suo follower e il datore di lavoro legata proprio alla retribuzione. Il primo, infatti, aveva chiesto all’offerente quale fosse la paga. A questo punto il dialogo tra i due si è infuocato. Il ragazzo ha fatto notare al gestore che la retribuzione proposta non era adeguata alle ore di lavoro richieste: "Che tipo di contratto è visto che mi offri 560 euro al mese?", ha scritto il giovane. Parole che non sono piaciute al gestore del locale, che ha ribattuto con tono sprezzante: "Stai a casa e prenditi il reddito".

Va bene, qui è l'apoteosi.



Siamo a Napoli, questo offre 140 euro a settimana e a chi gli fa notare che è sfruttamento risponde "stai a casa e prenditi il reddito" pic.twitter.com/o1q3ZMCVeq — Charlotte Matteini (@CharlyMatt) November 8, 2022

Benzina sul fuoco. Il ragazzo, per nulla intimorito, ha replicato: "Tu sei geloso, voi e il reddito state cadendo malati ma perché non iniziate a pagare bene invece di prendervela con il reddito? Ti senti realizzato a sfruttare le persone, complimenti". Il titolare del bar però non ci sta: "Geloso? A 30 anni ho un’attività fiorente con tre dipendenti inquadrati e pagati, tu aspetta e spera a casa. Sfruttato sarai tu, che non hai mai lavorato e vivi per sentito dire" .

Il video postato su Tik Tok, come prevedibile, ha raccolto numerosi commenti di utenti arrabbiati che, anche su Twitter, hanno dato ragione ai giovani.