Agguato nella notte: ucciso a colpi di pistola un 30enne di Torre del Greco

La vittima è A.R. un 30enne pregiudicato di Torre del Greco che questa notte ha subito un agguato a Boscoreale, nel Napoletano. L’uomo è stato colpito all’inguine da un proiettile; soccorso dai sanitari del 118 in condizioni disperate è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso per risalire al colpevole dell’omicidio.

Due mesi fa, è stato ucciso a colpi di pistola un pregiudicato di 44 anni, trovato morto in un circolo-sala giochi di Miano, periferia a Nord di Napoli. Il corpo di Stefano Bocchetti è stato trovato dai carabinieri in una pozza di sangue, crivellato da proiettili, alcuni dei quali lo hanno colpito anche alla testa. A quanto pare Bocchetti è stato vittima di un agguato camorristico e dalle testimonianze è emerso che l’uomo è stato raggiunto da due persone in scooter, che lo avrebbero freddato all’interno del locale.

Le indagini si sono concentrate sull’ipotesi di una resa dei conti tra bande rivali. Bocchetti, che era affiliato in passato al clan Lo Russo, oggi era legato al clan Balzano. Sul territorio c’è una serrata lotta per prendere il posto dei Lo Russo, un gruppo criminale che negli ultimi tempi è stato decimato dagli arresti e dal pentimento di alcuni capi storici. Alcuni mesi fa, sempre a Miano, un uomo è stato ammazzato a bruciapelo, mentre era a bordo della sua autovettura, una Opel di colore grigio. Imboccata via Cupa Capodichino a Miano la vittima ha subito un agguato. Arrivato nei pressi dell’abitazione della madre ha rallentato, ma non è riuscito a scendere dalla macchina, poiché è stato crivellato di colpi di pistola, di cui tre sono andati a segno, uccidendolo.

Sul posto, sempre affollato di persone, è scoppiato immediatamente il caos dopo gli spari con la pistola, con le vetture che scappavano impazzite e i pedoni che cercavano riparo nei portoni dei palazzi di via Cupa Capodichino. Giunta l’ambulanza, lo staff sanitario non ha potuto fare altro che constatare la morte del 31enne. La polizia ha avviato le indagini, ascoltando le testimonianze dei numerosi presenti. Nessun particolare, però, sembra essere emerso dal racconto delle poche persone che hanno parlato. Gli uomini della scientifica hanno effettuati i rilievi del caso. Si tratta, comunque, secondo gli inquirenti, di un delitto di camorra, andando a spulciare nei precedenti della vittima.

L’uomo, ammazzato brutalmente dai sicari, era stato condannato in passato per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, in una città, quella di Miano, dove già da diverso tempo regna un gruppo di giovanissimi criminali, che imperversa su tutto il territorio. Una sequenza da brivido di rapine e aggressioni nei quartieri a nord della città e in centro. Recentemente un uomo è stato accoltellato a una gamba e medicato all’ospedale San Giovanni Bosco. La vittima ha spiegato ai poliziotti che pochi minuti prima era a piedi, quando era stato insultato da una banda di ragazzi. Aveva reagito e lo avevano aggredito.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?