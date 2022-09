Da Apple c'è ottimismo su Napoli: ecco perché

Da quando Apple ha deciso di puntare in maniera strategica sulla formazione, l’Academy ha coinvolto quasi 2mila studenti di 77 Paesi del mondo. Napoli è una città snodo per la multinazionale statunitense e l’università Federico II è parte integrante di un progetto ambizioso e a lungo termine messo in piedi dagli eredi di Steve Jobs. Un ulteriore tassello è rappresentato dal conferimento della laurea honoris causa “Innovation and international management” a Tim Cook, ceo di Apple. Il suo arrivo nella città partenopea ha dato nuovo slancio alle iniziative accademiche. Per i napoletani e i campani ci sono nuove opportunità che, secondo il rettore della Federico II Matteo Lorito, vanno colte al volo.

Cook ha detto che vede potenzialità negli studenti del polo tecnologico e nella città di Napoli, gettando le basi per un ampliamento del progetto partito a San Giovanni a Teduccio. “Nasceranno altre dieci Academy – ha dichiarato al Corriere del Mezzogiorno il rettore Lorito – e per una di queste si valuta un altro fronte complesso di Napoli, quello di Scampia, dove ipotizziamo di replicare un progetto che è come una luce accesa che costringe a guardare a questi territori difficili da un altro punto di vista. Sono iniziative salvifiche, non solo destinate ad una crescita accademica” .

Proprio sette giorni fa, a Napoli è arrivata una nuova nidiata di studenti, i quali hanno potuto assistere alla lectio magistralis di Cook. Il manager ha affermato con una punta di orgoglio: “È un onore ricevere questo riconoscimento da un'istituzione con una storia così illustre, che ha istruito alcune tra le menti più brillanti per quasi 800 anni” . La Developer Academy è nata in collaborazione tra l’università di Napoli Federico II e Apple.

La formazione all’Academy è incentrata sullo sviluppo di applicazioni per il più innovativo e vivace ecosistema di app al mondo. Il programma è focalizzato sullo sviluppo software, la creazione di startup e la progettazione di app con enfasi sulla creatività e la collaborazione per rendere gli studenti in grado di sviluppare le competenze necessarie per avere successo. L’Academy ha l’obiettivo di attirare studenti con diverse tipologie di esperienze pregresse e la formazione è progettata per supportare non solo coloro che hanno già conoscenze in ambito informatico ma anche giovani interessati ad aree quali la progettazione di interfacce grafiche e il business.