Sacerdote chiede più soldi ai fedeli per organizzare la festa patronale: "È aumentato tutto"

Il video sta facendo il giro dei social media ed è stato pubblicato sulla sua pagina Facebook anche dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Un fedele ha ripreso l’omelia di don Antonio Lucariello, un sacerdote di Carinaro, piccolo centro in provincia di Caserta, per poi postare le immagini su Tik Tok. Don Antonio si rivolge ai parrocchiani chiedendo loro “offerte più generose” per organizzare la tradizionale festa patronale di Santa Eufemia, in programma per il prossimo 16 settembre. Il sacerdote si è giustificato dicendo che gli aumenti dei prezzi dei servizi, dei prodotti e delle materie prime sono aumentati a dismisura.

Anche la Chiesa risente della crisi economica causata dal post Covid-19 e dalla guerra in Ucraina e le donazioni dei fedeli sembrano non più bastare ai sacerdoti, i quali, oltre ad organizzare le celebrazioni religiose, spesso danno una mano anche alle famiglie meno abbienti. Queste le parole di don Antonio utilizzate nel corso dell’omelia: “A chi passa attraverso le nostre strade, vicino ai nostri palazzi, accogliamolo con il sorriso, con le nostre preghiere e certamente con il dono della generosità come avete sempre fatto. Quest'anno con qualche cosina in più. Perché dovunque siamo andati quest'anno per i contratti, tutti ci hanno detto che è tutto aumentato. Allora, qualche cosina in più, non dico quanto, rispetto a tutti gli altri anni, e credo che riusciamo a coprire tutte le spese. Già avete capito, Dio ama chi dona con gioia e con tutto il cuore. Ma non con tristezza e con le lacrime” .

Le parole del parroco, come era prevedibile, hanno scatenato reazioni di ogni tipo sui social media, dividendo i fedeli in due schieramenti: sono in molti a essere d’accordo con don Antonio e ad accettare il sacrificio economico, ma ci sono anche persone che criticano l’operato del sacerdote di Carinaro. Il consigliere Borrelli, da parte sua, non ha commentato il video, si è limitato solo a pubblicarlo.