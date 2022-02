Castellammare chiede agli Usa la restituzione del Doriforo

Viene considerata una delle statue più importanti dell’antichità, una delle prime forme d’arte greca nel mondo romano, e una sua copia, con molta probabilità, fu trovata anni fa durante gli scavi di Stabie. Stiamo parlando del Doriforo che, secondo alcune testimonianze, venne alla luce nel 1980 a Castellammare di Stabia, durante uno scavo illegale. La scultura fu poi venduta attraverso i canali del mercato nero dell’arte, per 2,5 milioni di dollari, al Minneapolis Institute of Art, negli Stati Uniti. Adesso, la procura della Repubblica di Torre Annunziata, vuole riportare la scultura in Italia per essere esposta nel Museo archeologico Libero D'Orsi di Castellammare.

Come riporta Antonio Ferrara sul quotidiano la Repubblica, i giudici italiani hanno iniziato un procedimento giudiziario internazionale per chiedere il decreto di confisca della preziosa copia della statua. Il Doriforo da Stabiae esposto in America è ritenuto dagli studiosi la più bella riproduzione dell’originale realizzato da Policleto, andato perso da secoli. Un altro duplicato è conservato nel Museo archeologico di Napoli, ma non è al livello di quello trafugato quasi certamente a Castellammare quarantadue anni fa. A quel tempo erano quotidiane le scorribande dei tombaroli, i quali razziavano di tutto, soprattutto dagli scavi di Pompei ed Ercolano, per racimolare soldi nel mercato clandestino.