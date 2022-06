Crolla ringhiera sul lungomare: ragazza precipita sulla spiaggia

Tragedia sfiorata nella serata di domenica sul lungomare di Napoli. Una ringhiera posizionata non lontano dalla zona degli chalet ha ceduto sotto il peso delle persone che, in cerca di un po’ di fresco, si erano sedute sopra. Diversi ragazzi sono caduti sul marciapiede. Sorte peggiore è toccata ad una 20enne: la giovane è precipitata all'indietro finendo sulla sabbia dopo un volo di quasi tre mesi.

Tanta la paura tra le persone che avevano assistito alla scena. Alcuni dei presenti hanno immediatamente allertato i sanitari del 118. Questi ultimi, giunti sul posto in breve tempo, hanno prestato i primi aiuti alla ragazza in loco. I sanitari, però, hanno successivamente deciso di trasportare la 20enne all'Ospedale del Mare per tutti gli accertamenti del caso.

Per fortuna le visite di controllo hanno escluso danni gravi: la giovane non ha riportato ferite di rilievo se non delle grosse contusioni alla schiena. Un vero e proprio colpo di fortuna, soprattutto se si tiene conto che sarebbe potuta andare molto peggio: la ragazza è, infatti, caduta vicino a dei cumuli di spazzatura dove erano presenti cocci di bottiglie.

Un grave episodio che, come hanno sottolineato il consigliere di Europa verde Francesco Emilio Borrelli e il conduttore radiofonico Gianni Simioli, riaccende i riflettori sulla problematica manutenzione ordinaria cittadina. "Ci vorrebbe una sana manutenzione ordinaria. Un’azione determinata non solo delle forze dell’ordine ma di tutti coloro che operano nelle pubbliche amministrazioni. Invece ogni giorno è una resa e ci si affida alla sorte. L’ultimo incidente avvenuto a Mergellina per il cedimento di una balaustra poteva essere una tragedia terrificante" , hanno dichiarato i due che hannoraccolto la denuncia della famiglia della giovane caduta a causa del cedimento della ringhiera.