Droga: sequestrati 500 kg di cocaina purissima in un capannone nel Napoletano

Nelle scorse ore i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno assestato un duro colpo al traffico di droga nel Napoletano. I militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato a Frattamaggiore circa 500 kg di cocaina purissima.

L’enorme quantitativo di sostanze stupefacenti è stata ritrovata all’interno di un capannone situato in una zona periferica del comune napoletano, su cui sono ora in corso indagini approfondite. Secondo quanto si apprende, la cocaina era nascosta in 20 cartoni contenenti diverse confezioni che di solito vengono utilizzate per la frutta.

Si stima che se la droga fosse stata immessa sul mercato avrebbe permesso alla criminalità di guadagnare oltre 50 milioni di euro. Le indagini, dirette dalla Procura distrettuale di Napoli, sono solo all’inizio. Le forze dell’ordine sono al lavoro sulla provenienza della sostanza stupefacente. Un passo necessario per individuare i responsabili implicati nella vicenda.

Di recente Frattamaggiore ed i comuni limitrofi sono stati teatro di importanti arresti da parte dei carabinieri di Giugliano nell’ambito di operazioni coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. La notizia dell’operazione anti-droga compita dai militari è stata commentata su Facebook da padre Maurizio Patriciello, il coraggioso sacerdote della parrocchia di "San Paolo Apostolo" al Parco Verde di Caivano da sempre in prima linea per le sue battaglie anticamorra e contro il fenomeno dei roghi abusivi di rifiuti che hanno devastato la cosiddetta "Terra dei fuochi".

"A Frattamaggiore i carabinieri hanno fatto un bellissimo pacco alla camorra. Hanno sottratto alle sue affilate e avvelenate grinfie ben 500 chilogrammi di cocaina dal valore di ben 50 milioni di euro. Onore all’Arma dei carabinieri" , è il messaggio postato sul social da don Patriciello, a cui da qualche giorno è stata assegnata una scorta dopo le intimidazioni subite.