De Magistris, flop a Napoli. Ma lui insiste

Entro il mese di ottobre sarà convocata un’assemblea dei militanti e dei candidati alle elezioni politiche del 25 settembre per decidere quando e come organizzare il primo congresso del partito. Nonostante il risultato assai poco lusinghiero ottenuto nell’ultima tornata elettorale l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris non demorde e conferma che per Unione Popolare ci sarà ancora un futuro. Il mancato ingresso in Parlamento della forza di sinistra non ha scoraggiato l’ex magistrato, il quale si dice pronto a mandare avanti il progetto. Le aspettative, è inutile negarlo, erano ben diverse. L’1,4% delle preferenze è un sonoro flop per la compagine composta, oltre che dal movimento Dema dell’ex primo cittadino, da Potere al Popolo, Rifondazione comunista e pezzi di società civile.

Unione Popolare è andata male anche a Napoli, dove de Magistris ha i suoi legami più forti, racimolando un misero 3,71%. Il dato è ancora più preoccupante se si tiene conto che in Comuni come Totto Caudio, in provincia di Benevento, il partito ha preso l’11%, mentre a San Felice del Molise ha conquistato addirittura il 33,3%. Insomma, i napoletani hanno tradito il loro “Masaniello”, anche in casa propria, quel Vomero che ha regalato a Unione Popolare solo il 4,87%. Troppo poco per sperare di vincere la battaglia di inizio campagna elettorale. L’ex sindaco di Napoli aveva più volte detto che la nuova forza politica avrebbe superato la soglia di sbarramento.