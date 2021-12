L'attaccante del Napoli Ounas rapinato mentre rientrava a casa

Brutta disavventura per l'attaccante del Napoli Adam Ounas (25 anni). Intorno alle 13.30 di sabato è stato rapinato all'esterno del condominio dove vive, in via Stazio, a Posillipo.

Finito l'allenamento della sua squadra il giocatore franco algerino è tornato a casa, prima di partire con i suoi compagni per la trasferta di Milano (in campo domenica sera). Mentre attendeva che si aprisse il cancello un giovane sceso da uno sccoter fermo sull'altro lato della strada, con un complice alla guida, lo ha raggiunto e gli ha puntato una pistola alla tempia.

Il rapinatore aveva il cappello e indossava la mascherina, pertanto di fatto era irriconoscibile. Con la minaccia dell'arma si è fatto consegnare i soldi che il giocatore aveva in tasca e un orologio di valore e altri preziosi. Poi è scappato via velocemente. Ounas ha avvertito subito la polizia che è corsa sul posto.

"Ho avuto paura" ha raccontato l'attaccante del Napoli alle forze dell'ordine, come riporta il quotidiano il Mattino. "All'inizio credevo si trattasse di uno dei tanti tifosi che spesso che spesso vengono sotto casa per chiedermi magliette, foto e autografi. Invece non era così. L'uomo ci ha immobilizzati nel garage per qualche minuto. Gli ho consegnato tutto ciò che avevo: orologio, collanina, anello e soldi. Lui ha aperto il bagagliaio e ha preso anche una borsa. Non ci ha permesso di uscire dall'auto per qualche minuto, poi è fuggito via".

Nonostante lo choc per la rapina subita il calciatore è partito con i suoi compagni per affrontare la trasferta della sua squadra a Milano contro i rossoneri.