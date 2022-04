Onda anomala contro aliscafo: paura per i passeggeri

Attimi di terrore, venerdì mattina, per i passeggeri del Nettuno Jet, l’aliscafo appartenente all'armatore Alilauro Spa di Napoli. Un’onda anomala ha provocato la rottura di uno dei finestrini dell’imbarcazione in navigazione da Ischia verso la città partenopea e la conseguente entrata di acqua nel salone del mezzo nautico, senza però arrecare danni agli utenti e ai membri dell'equipaggio. Il Nettuno Jet, partito alle ore 8.40 da Ischia Porto e diretto a molo Beverello, all’altezza di Posillipo si è infranto contro un grosso cavallone che ha colpito la prua sfondando uno degli oblò.

L’incidente ha causato danni ingenti alla prima fila di poltrone e alle sovrastrutture prodiere. L’acqua entrata all’interno dell’aliscafo ha bagnato alcuni passeggeri seduti nelle loro postazioni, i quali, come fa sapere il quotidiano Vesuvio live, non hanno riportato danni fisici, ma hanno subito un grosso choc. L’equipaggio a bordo è intervenuto immediatamente per prestare soccorso e assistere i circa cento passeggeri. Il Nettuno Jet, superata l’onda anomala, ha potuto proseguire il suo viaggio verso il molo Beverello, dove è arrivato una ventina di minuti dopo l’impatto con il cavallone.