"Lo Stato aiuti il maestro De Simone". L’appello del Conservatorio San Pietro a Majella

L’ultimo appello per far ottenere i benefici della legge Bacchelli al compositore napoletano Roberto De Simone è arrivato dal Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. L’autore di opere di grande valore come "La gatta Cenerentola" e "L'opera buffa del giovedì Santo", che è stato anche regista teatrale e musicologo, è in gravi difficoltà finanziarie. De Simone ha bisogno di cure molto costose, che non riesce ad affrontare con il patrimonio a disposizione ed è per questo motivo che si sono mobilitate più persone ed enti per chiudere un aiuto dello Stato attraverso la legge Banchelli, approvata proprio per garantire un sostegno finanziario a personalità di chiara fama nazionale e internazionale in crisi economica.

Il Conservatorio San Pietro a Majella, come riporta Napoli Today, ha scritto una lettera accorata al presidente del consiglio Mario Draghi, auspicando un suo personale interessamento. “Il Conservatorio di San Pietro a Majella – è scritto nella missiva – che ha avuto il privilegio negli anni Novanta di avere il maestro De Simone quale direttore e figura di riferimento, si unisce al coro di quanti, di fronte a una situazione non compatibile con la statura morale e artistica di Roberto De Simone, chiedono gli venga riconosciuto il trattamento previsto dalla legge 440 del 1985 (la cosiddetta legge Bacchelli), in considerazione dei suoi alti meriti culturali e del prestigio che la sua attività, nel corso degli ultimi sessant'anni, ha conferito al Paese” .