Bimbe di 10 anni si contendono il fidanzatino: le mamme si affrontano in strada

Si sa, l’amore di una mamma per il proprio figlio è un sentimento così puro e profondo che spinge il genitore a compiere qualsiasi cosa pur di proteggere il rampollo. A volte, però, c’è chi eccede nel senso di protezione, arrivando persino a portare a termine atti sconcertanti, oltre che illegali. Un po’ come accaduto lo scorso 2 luglio a Torre del Greco, comune in provincia di Napoli. Nella città famosa in tutto il mondo per il corallo due donne si sono affrontate in un duello fisico terminato nel sangue.

Il motivo di questo combattimento, secondo quanto riportato dal quotidiano Metropolis, è incredibile: la difesa delle rispettive figlie di dieci anni che si "contendevano" un bambino della stessa età. Arrivare alle mani per questioni sentimentali è sconvolgente anche se i protagonisti della vicenda sono adulti. L’amore, quello vero, non può prevedere atti di violenza di alcun tipo.

Se poi la brutalità scaturisce da un banale litigio tra bambini, allora la vicenda diventa tanto inquietante quanto surreale. Chissà cosa ha combinato l’ambito ragazzino per far perdere la testa alle sue spasimanti: un tradimento, una promessa di matrimonio (molto futuro) infranta, l'aver messo un "like" ad una foto? Mistero. Ci sarebbe da ridere se la storia non si fosse macchiata di sangue.

In base a quanto riporta Metropolis, lo scontro fisico sarebbe avvenuto in via Litoranea, il lungomare di Torre del Greco. Qui ci sarebbe stata una prima lite condita da insulti e spintoni. Tutto finito? No, perché subito dopo ce ne sarebbe stata una seconda. Questa volta, però, la lite avrebbe preso una brutta piega. Una delle due donne avrebbe impugnato una lametta e si sarebbe avventata contro la rivale ferendola al volto.

La sventurata è stata soccorsa e portata in ospedale con una ferita da taglio profonda al volto. La paziente non sarebbe grave: per lei dieci punti di sutura e quindici giorni di prognosi. Sulla vicenda indagano gli uomini della polizia di Stato.