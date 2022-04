Un escavatore cingolato per rapinare la banca

Una banda di rapinatori ha cercato di utilizzare un escavatore cingolato per entrare in una filiale di UniCredit e derubarne il bancomat. Il colpo però non è andato a buon fine e i ladri sono finiti in manette. Tutto ha avuto inizio poco dopo le quattro del mattino. A quell’ora degli uomini si sono presentati con tanto di escavatore davanti alla filiale UniCredit di Afragola, la cittadina a nord di Napoli. Hanno prima bloccato con un altro camion di traverso le strade vicine, così da impedire il passaggio delle vetture e poi, con il potente mezzo, hanno del tutto sradicato il bancomat, andando a distruggere completamente tutto il piano terra della banca situata sul corso Enrico De Nicola, per portare via le casseforti. Avevano quasi terminato il colpaccio quando è scattato l’allarme e sono stati raggiunti e bloccati dalle forze dell’ordine.

Una scena da film

Il pian terreno dell'edificio dell'istituto creditizio è stato in pochi minuti sventrato dai rapinatori che si erano dotati di un grosso escavatore da cantiere e di una pala meccanica (di quelle usate per le demolizioni), per sradicare il bancomat e rubarne il contenuto. L’allarme della banca è entrato in funzione facendo desistere i due ingegnosi rapinatori che hanno mollato il colpo prima di portarlo a termine e hanno cercato di fuggire per non essere braccati dalle forze dell’ordine, abbandonando tra le macerie dell’edificio sventrato le casseforti che erano già riusciti a portare all’esterno della filiale. Neanche questa impresa è però riuscita: sul luogo della tentata rapina in pochi minuti sono infatti arrivati sia la polizia che i carabinieri.

Presi due banditi, si cercano gli altri

Due componenti della banda sono stati bloccati in via San Felice e nelle prossime ore verranno interrogati dagli investigatori. Le indagini continuano per individuare e braccare anche gli altri che sono riusciti a fuggire. E pensare che avevano studiato tutto nei minimi particolari, perfino la fuga, mettendo un camion di traverso per bloccare il passaggio. Non avevano però tenuto conto dell’allarme della banca che ha prima allertato il servizio di vigilanza, e subito dopo anche la polizia e i carabinieri. Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha commentato quanto accaduto: “Criminali sempre più spregiudicati. Hanno sventrato un palazzo pur di mettere a segno il colpo". Un tentativo di rapina alquanto particolare che sicuramente farà parlare di sé per diverso tempo.

