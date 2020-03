Vasto, allarme residenti: negozi aperti, vendita alcol, assembramenti

Ancora un accorato appello da parte dei residenti del quartiere Vasto di Napoli, costretti ad assistere impotenti dai balconi delle proprie abitazioni, all'interno delle quali si trovano ristretti per l'emergenza Coronavirus, ai continui assembramenti di extracomunitari invece poco interessati a rispettare limitazioni e regole imposte dal governo centrale.

Riuniti in un comitato, tramite cui cercano di far sentire la propria voce con maggior forza alle istituzioni locali e nazionali, i cittadini continuano a segnalare irregolarità, nutriti gruppi di individui per le vie del rione, risse, negozi aperti e "mercatini della monnezza" improvvisati. A niente valgono le ronde della polizia municipale, nè i posti di blocco dato che, come segnalato dalla maggior parte dei residenti, basta un semplice cambio di turno di guardia per riportare in strada le solite frotte di stranieri che se ne fregano delle regole e della salute delle altre persone. "Via Bologna, una strada dove tutti i giorni si spaccia, dove non ci sono controlli, regole. Dove la legge "segnalate gli assembramenti "qui non vale...Qui non vale nessuna legge. Qui è un'altra Italia è un' altra Napoli" , lamenta un'utente del comitato Vasto, associando al post un' esplicita immagine che dà ancora maggior forza al suo sfogo.

Tra via Bologna, via Milano e via Torino, addirittura, alcuni stranieri continuano ad aprire locali di loro proprietà, all'uscita dei quali si creano veri e propri capannelli di persone, per vendere alcolici ad ogni ora del giorno o cibo cotto.

Una situazione che non accenna a cambiare, come segnalato da un' altra utente del comitato Vasto, la quale racconta di come sia stato necessario ricorrere alla polizia metropolitana per ottenere un qualche risultato. "Ci siamo attivati, decine e decine di telefonate, nessuno interveniva. Così abbia chiamato la polizia metropolitana, intervento eccellente complimenti e grazie di cuore" , spiega la residente. "Ma vogliamo lanciare l'ennesimo appello al questore di Napoli. Dinanzi ai sopracitati locali, si verificano quotidianamente problemi di ordine pubblico, quali risse, schiamazzi e bivacco disturbando la quiete pubblica. Per non parlare della vendita di cibo cotto venduto senza norme di igiene. Le chiediamo di intervenire, con la chiusura, e non temporanea, di questi negozi per il bene di tutti noi residenti. Sperando in un riscontro risolutivo, il Comitato Vasto porge distinti saluti. Grazie" , conclude.

