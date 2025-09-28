Nasce la suite digitale che aiuta le piccole e medie aziende

Nasce Open-es ECOgenius, la nuova suite di strumenti digitali pensata per semplificare il percorso delle imprese sugli obiettivi di competitività e sostenibilità. Si tratta di un nuovo spazio digitale flessibile e accessibile che nasce dalla collaborazione tra Open-es e Accenture ed è progettato per le oltre 37.000 imprese che aderiscono ad Open-es e per tutte le piccole e medie imprese che costituiscono la spina dorsale delle filiere produttive. Le imprese potranno trovare strumenti semplici e intuitivi per rispondere alle sfide di misurazione e di sviluppo consapevole, raggiungendo gli obiettivi di business in maniera efficiente ed efficace. Accenture ha contribuito alla progettazione, allo sviluppo e all'implementazione della suite, che riunisce in un unico spazio digitale strumenti basati sull'intelligenza artificiale per fornire a tutte le aziende, con un approccio pragmatico e concreto, soluzioni per una strategia di mercato maggiormente competitiva, integrando risultati in ambito economico e di impatto.

Progettata per essere user-friendly, Open-es ECOgenius rende accessibili dati e linee guida anche alle organizzazioni che hanno meno familiarità con le tematiche connesse alla sostenibilità. Questo consente alle imprese di rispondere, insieme ai propri partner finanziari e industriali lungo le filiere, a sfide chiave per il nostro sistema produttivo.

Nella sua versione di lancio, disponibile direttamente nella piattaforma gratuita Open-es, consente di accedere al Carbon Estimator, strumento validato da RINA come conforme al GHG Protocol Standard, che guida in maniera semplice le aziende nella raccolta dei dati e nella stima delle emissioni, tenendo conto delle specificità dei diversi settori industriali. Oltre a questo primo strumento, lo spazio digitale si arricchirà progressivamente di nuovi moduli e soluzioni per l'identificazione, miglioramento e scambio dei dati relativi alle diverse esigenze di sviluppo delle imprese. "In Accenture, ci impegniamo a sviluppare strumenti pratici e accessibili che supportino la trasformazione sostenibile delle imprese e delle loro filiere. Siamo quindi orgogliosi di collaborare con Open-es, mettendo a disposizione le nostre competenze in sostenibilità, decarbonizzazione e digitalizzazione" ha dichiarato Fausto Torri, Responsabile dell'area Energy, Utility, Chimica e Risorse Naturali di Accenture per Italia, Europa Centrale e Grecia.

"Questa novità è un risultato rappresentativo dello spirito che caratterizza tutti i partner dell'alleanza Open-es.

Ascolto delle imprese, collaborazione orientata all'innovazione e approccio pragmatico per supportare tutte le realtà lungo le catene del valore nella sfida per migliorare la propria competitività in un contesto di mercato in transizione" ha commentato Stefano Fasani, Program Manager di Open-es.