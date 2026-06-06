A 10 e 12 anni rubano un'auto. Il folle inseguimento della polizia, poi lo schianto

Una vicenda che ha dell'incredibile quella accaduta questa mattina a Trani, in Puglia. Dei ragazzini di età compresa tra i 10 e i 12 anni sono riusciti a impossessarsi di una vecchia auto Citroën parcheggiata in via Superga. Dopo aver forzato lo sportello, sono saliti a bordo e uno di loro si è messo al volante, facendo partire la vettura.

Stando a quanto ricostruito dalle autorità locali, subito dopo aver messo in moto la Citroën, i minorenni si sono immessi in strada, allontanandosi dal posto. L'allarme è scattato subito, e una pattuglia della Polizia di Stato si è lanciata all'inseguimento del mezzo. Ne è scaturita una vera e propria caccia all'uomo, con diversi agenti delle forze dell'ordine impegnati nell'operazione. Per tenere d'occhio i giovanissimi è stato fatto decollare un elicottero della Polizia, impegnato nel pattugliamento del territorio.

La fuga ha fortunatamente avuto breve durata.

Il ragazzino che si trovava alla guida, sia per la concitazione del momento che per la scarsa esperienza, ha finito col far schiantare la Citroën contro un'altra auto che si trovava in sosta. A quel punto i ragazzini – gli inquirenti ne hanno contati tre – sono scesi dalla vettura e sono scappati a piedi, provando a disperdersi tra le vie del quartiere. Uno è stato immediatamente bloccato dagli agenti, mentre i due compagni sono stati rintracciati e fermati poco dopo grazie al prezioso contributo dei residenti.

Condotti al commissariato locale per le procedure di identificazione, i giovanissimi si sono rivelati essere minorenni di età compresa tra i 10 e i 12 anni. Non si conosce quali fossero le loro intenzioni. Sul caso sta indagando la Squadra Mobile locale, decisa a ricostruire la dinamica dell'accaduto.

L'episodio ricorda molto da vicino la vicenda di Cecilia De Astis, la 71enne