23enne violentata davanti al portone di casa: l'aggressione a Sassari

Gravissima aggressione in centro a Sassari, dove questa sera una 23ene è stata aggredita e violentata mentre stava rientrando a casa, proprio mentre varcava il portone della sua abitazione. L'aggressione è avvenuta attorno alle 21 nel cuore della città e ancora non è stato reso noto chi sia stato a dare l'allarme e nemmeno cosa sia accaduto. Sul posto sono accorse le forze dell'ordine e un'ambulanza per il soccorso, che dopo un primo controllo sul posto ha portato la ragazza in ospedale per ulteriori accertamenti. Non è stato reso noto nemmeno un identikit del presunto aggressore.

Alcuni residenti riferiscono che quella zona, la sera, risulta essere particolarmente buia e senza adeguata illuminazione. Le indagini sono in corso e gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo per poter operare con la massima serenità per cercare di risolvere il caso. Saranno determinanti le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per capire cosa sia accaduto, sperando che ci siano dispositivi che puntano verso quel portone e che abbiano ripreso i momenti dell'aggressione o, almeno, la fuga del presunto aggressore.

La strada in cui la giovane sarebbe stata aggredita con scopi sessuali la sera non è particolarmente frequentata e pare che non ci sianoche possano dare informazioni si quanto accaduto. Chiunque possa aver visto qualcosa è invitato a riferire quanto sa alle forze dell'ordine.

Articolo in aggiornamento