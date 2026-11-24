Il racconto minuzioso della sua vita in carcere trascorsa con la ferma consapevolezza, che non lo ha mai abbandonato semmai fatto diventare più forte, di non essere stato lui l’autore dell’omicidio dell’ex fidanzata Chiara Poggi. Alberto Stasi, oggi 43 anni, in un lungo colloquio a Quotidiano Nazionale rilasciata a Gaia Tortora, figlia del giornalista e presentatore tv Enzo Tortora, racconta qual è stata la quotidianità dietro le sbarre e come si può “riprogrammare” la mente che deve abituarsi a trascorrere tanti anni, come nel suo caso, in una cella. E poi, soprattutto, i progetti di vita una volta che sarà diventato, definitivamente, un uomo libero.

L’attuale vita di Stasi

Dopo circa 10 anni e mezzo di detenzione, il 13 giugno 2026 il Tribunale di Sorveglianza di Milano gli ha concesso, in prova, l’affidamento ai servizi sociali. Alle 23 deve comunque tornare in carcere e, in attesa dell’istanza di revisione che verrà presentata dai suoi legali, il termine ultimo per scontare la pena che gli resta porta la data dell’ottobre 2028, dunque ancora due anni.

A intervistarlo è la figlia del giornalista e conduttore tv celebre anche per essere stato vittima di errore giudiziario. A lei Stasi ha raccontato del suo lavoro di ufficio, della vita fuori Milano perché in città le case costano troppo e che la madre, oggi 70enne, una volta alla settimana gli porta dei pasti pronti. “So fare la pasta in tutti modi, e non solo quella”. A bassa voce, poi, uno dei milioni di aspetti che gli sono mancati a causa della detenzione: “Non ho mai avuto occasione di imparare”.

Come si sopravvive in carcere

Tutto ebbe inizio quando Stasi aveva 24 anni, oggi ne ha quasi 20 in più. La giornalista, alla precisa domanda di cosa gli abbia lasciato il carcere, risponde di aver conosciuto “persone più interessanti che fuori. Non migliori, interessanti”. C’è una cosa, su tutte, che dimostra la forza di quest’uomo: alla domanda su come si fa a restare in piedi, “interi”, Stasi ha risposto che la mente alla fine si adatta, si pensa alla fine della pena per andare avanti che diventa come un orizzonte. “Io vado a letto con la coscienza tranquilla”. La forza di chi, con tutta probabilità, non ha commesso l’omicidio, è anche questa: Stasi racconta che quando passa di fronte al carcere di Bollate non prova né panino e nemmeno repulsione. “Se precipiti con un aereo, poi non ci sali più. A me non è successo”, racconta a Gaia Tortora.

Il racconto della torcia

Per una persona accusata di aver ucciso brutalmente l’ex fidanzata, i controlli soprattutto nei primi tempi di detenzione erano serrati. Gaia Tortora racconta che dal suo primo ingresso nel carcere di Vigevano nel 2007 aveva una luce di torcia puntata negli occhi ogni 20 minuti, anche in piena notte. Stasi, a quel punto. “Più dicevo che non avevo bisogno di niente, meno mi credevano”.

La telefonata al 118

Impossibile da dimenticare la gogna mediatica che gli è stata rinfacciata per anni quando è stata passata al setaccio la famosa telefonata al 118 giudicata troppo “calma e composta”. Chi ha deciso di puntare il dito unicamente contro Stasi lo ha fatto anche sulle basi, astratte, di come avrebbe dovuto reagire un essere umano al ritrovamento della propria fidanzata sulla scena del crimine e del sangue che c’era dappertutto. Come se ogni persona sulla Terra abbia l’obbligo di reagire allo stesso modo.

“Io ho visto un uomo che davanti al dolore non urla: si organizza per sopravvivere. È un modo di essere, non è una prova di niente. La sua avvocata me lo conferma a modo suo. In tanti anni di professione, dice, è stato il primo assistito che non la implorava di fare qualcosa a ogni costo”, racconta la conduttrice del programma Omnibus.

Il futuro da uomo libero

Come tutte le persone che desiderano avere una famiglia, Alberto Stasi con estrema prudenza ha parlato anche di come immagina il suo futuro: la giornalista spiega che è stato prudente come quando si ha tra le mani “una cosa fragile da maneggiare piano”. Un’altra consapevolezza: “Vorrebbe dei figli, e sa già che dovrà spiegare tutto. Mio padre lo sapeva bene: in questo Paese resti imputato a vita”.

Stasi sa bene che, per alcuni, anche quando arriverà il giorno che lo redimerà definitivamente, in un modo o nell’altro avrà sempre a che fare con una terribile etichetta. A quel punto, però, potrebbe venirgli incontro un celebre passaggio della Divina Commedia: “Non ti curar di loro ma guarda e passa”.