Alessio Giannaccari, il 19enne di Lecce è stato trovato morto ad Amsterdam

Si è chiuso nel modo più atroce il caso del giovane italiano scomparso da sabato scorso ad Amsterdam: Alessio Giannaccari, un 19enne di Lecce trasferitosi da poco nella capitale olandese per lavoro, è stato trovato morto dalla polizia del posto. La famiglia del ragazzo è sotto choc, e sul caso è stata immediatamente aperta un'inchiesta per cercare di ricostruire le dinamiche della triste vicenda.

La scomparsa e l'inzio delle ricerche

Secondo quanto riferito sino ad ora, Alessio Giannaccari era scomparso dalla giornata di sabato 16 marzo. Da circa un mese il 19enne si era trasferito ad Amsterdam, dove lavorava come cameriere. Non avendo più sue notizie, i genitori avevano pubblicato una foto del ragazzo sui social, cominciando a chiedere informazioni. Una denuncia per scomparsa era stata poi presentata alle autorità olandesi, che si sono attivate per cercare di rintracciare il giovane.

Alessio, fresco di diploma di liceo Classico, voleva lavorare nella ristorazione. Ad Amsterdam viveva insieme ad altri ragazzi in un appartamento nel quartiere della stazione di Amsterdam Holendrecht, sito in periferia. A quanto pare sabato scorso era uscito senza portare con sé i documenti. Poi, a un certo punto, il suo cellulare aveva smesso di essere raggiungibile. In tanti hanno partecipato alle ricerche del giovane, persino i suoi amici, che hanno fatto girare le sue foto.

Dopo ore di angoscia, purtroppo, il terribile esito.

Il ritrovamento

Arrivata oggi la notizia del ritrovamento del cadavere del 19enne. Questa mattina la polizia olandese ha rinvenuto il corpo nei pressi delle rotaie della stazione di Holendrecht, nella periferia di Amsterdam. Ancora non sappiamo che cosa sia accaduto ad Alessio. La prima ipotesi è che possa essere stato travolto da uno dei treni.

Gli inquirenti hanno trattenuto il cadavere, sul quale verranno effettuati doverosi accertamenti. Sul caso è stata naturalmente aperta un'inchiesta volta a ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane. Gabriella Marzo e Ilario Giannaccari, i genitori del ragazzo, hanno già lasciato l'Italia per raggiungere Amsterdam.