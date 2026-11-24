Ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali da parte del Tribunale di Sorveglianza di Roma, Francesco Schettino, oggi 66enne, ha lasciato l’istituto penitenziario per rientrare a Meta di Sorrento, il comune in cui è cresciuto.

La sua vita ricomincia dopo oltre 9 anni di reclusione, trascorsi dietro le sbarre del carcere romano di Rebibbia per il naufragio della Costa Concordia.

La nuova vita

Schettino non tornerà sulle navi, ma si occuperà di turismo. Il suo avvocato, Francesca Carnicelli, ha fatto sapere che l’ex ufficiale non vede l’ora di cominciare. Tornato a Meta di Sorrento lo scorso venerdì, trascorrerà con la famiglia qualche giorno, poi comincerà a lavorare per un’agenzia di consulenza, servizi e gestione di B&B e case vacanza. A quanto pare, gli è stato offerto un contratto a tempo indeterminato per le sue esperienze pregresse e la conoscenza delle lingue straniere. A questo si aggiungeranno anche le 4 ore di volontariato settimanali che deve garantire come percorso rieducativo. Non finisce qui: Schettino ha anche l’obbligo di rientro presso la propria abitazione entro le ore 21.00 e divieto di uscita fino alle 6.00 del mattino successivo. Il tutto sempre sotto supervisione.

Stando alle informazioni rilasciate, una volta a casa, l’ex ufficiale ha sentito telefonicamente e via messaggio molti vecchi amici. Non è però mai uscito dalla sua abitazione. “Da quando è tornato non lo abbiamo visto, forse è dal fratello. Lasciatelo stare”, ha fatto sapere un residente a Repubblica.

Come sta Schettino: le parole degli amici

“Siamo amici da sempre. Aveva una voce stanca. Soffre per la continua attenzione mediatica, ma è sereno. Ha fatto un errore che ha pagato con nove anni di carcere, il ritorno qui per lavorare è solo l’applicazione di quanto prevede la legge. Siamo una piccola comunità, lo conosciamo da anni, è normale che si cerchi di proteggerlo”, ha dichiarato Giuseppe Tito, sindaco di Meta di Sorrento.

A parlare è anche il comandante Luigi Cafiero, cresciuto insieme a lui. “Lo voglio riabbracciare. Qui siamo tutti marittimi, ognuno di noi ha avuto una brutta esperienza”, ha affermato, aggiungendo che, a suo dire, Schettino è stato lasciato solo.

Non tutti, però, la pensano in questo modo. “Ha commesso un grande errore. Oggi non è più un nostro socio, se vorrà rientrare glielo dirò. Aveva da comandante la responsabilità delle persone a bordo”, sono le parole di Antonio Cafiero, presidente del Circolo Capitani. “Umanamente posso solo immaginare cosa sia il carcere, quindi che sia uscito mi fa piacere. Anche se per anni, quando navigavo, non dicevo a nessuno che ero di Meta”.