Alta Velocità Roma-Napoli, guasti e caos: treni cancellati e ritardi di oltre due ore

Giornata di pesanti disagi per quanto concerne la circolazione dei treni dell'Alta Velocità in servizio lungo la tratta Roma-Napoli: a causa di due guasti, infatti, fin dalle prime ore della giornata di oggi si sono registrate cancellazioni, modifiche del percorso e in generale consistenti ritardi.

Tutto ha avuto inizio nelle prime ore di martedì 17 giugno intorno alle ore 5.20, quando tra Roma Prenestina e Napoli Afragola la circolazione si è interrotta a causa di un problema tecnico. La situazione si è ulteriormente aggravata quando un nuovo malfunzionamento si è aggiunto tra Anagni e Ceccano prima e tra Ceccano e San Giovanni poi: la prima conseguenza è stata l'inevitabile rallentamento alla circolazione. I tecnici sono al lavoro per cercare di ripristinare l'ordine il prima possibile, tuttavia i treni dell'Alta Velocità previsti per oggi lungo la linea via Formia o via Cassino potranno subire pesanti ritardi, superiori anche ai 120 minuti rispetto ai tempi previsti, modificazioni o limitazioni di percorso e, nei casi più gravi, anche cancellazioni.

Trenitalia ha tenuto un filo diretto coi passeggeri, fornendo informazioni dettagliate su ogni collegamento al fine di mettere tutti al corrente dei probabili disservizi. La circolazione è stata rallentata in modo considerevole fino alle 11.00, iniziando a migliorare leggermente dopo le 12:10: a subire ritardi non solo le corse dei Frecciarossa e degli Italo, ma anche quelle dei treni regionali del Lazio e della Campania. Di seguito la lista dei treni dell'Alta Velocità interessati da tali disagi:

FR 9606 Napoli Centrale (5:09) – Milano Centrale (9:24): il treno oggi non ferma a Napoli Afragola;

FR 9505 Milano Centrale (5:10) – Salerno (11:27): il treno oggi termina la corsa a Napoli Centrale;

FR 9304 Napoli Centrale (5:23) – Torino Porta Nuova (12:26): il treno oggi non ferma a Roma Termini. I passeggeri diretti a Roma Termini possono utilizzare da Roma Tiburtina il treno FR 9505 Milano Centrale (5:10) – Salerno (11:27);

FR 8334 Napoli Centrale (5:45) – Roma Termini (7:00): il treno oggi non ferma a Napoli Afragola. I passeggeri possono utilizzare i treni FR 9608 Salerno (5:16) – Milano Centrale (10:00) e FR 9520 Napoli Centrale (7:45) – Milano Centrale (12:50);

FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) – Napoli Centrale (11:38): il treno oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri possono utilizzare il treno FR 71211 Roma Termini (10:20) – Napoli Centrale (12:25);

FR 9605 Milano Centrale (6:35) – Napoli Centrale (11:03): il treno oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri possono proseguire il viaggio con i treni FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Salerno (13:02) e FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33);

FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35): il treno oggi ha origine corsa da Roma Termini;

FR 9603 Milano Centrale (6:00) – Napoli Centrale (10:33): il treno oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare i treni FR 9605 Milano Centrale (6:35) – Napoli Centrale (11:03) e FR 8335 Roma Termini (10:20) – Napoli Centrale (11:33);

FR 9501 Roma Termini (7:00) – Napoli Centrale (8:12): il treno oggi è cancellato;

FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Napoli Centrale (13:10): il treno oggi termina la corsa a Roma Termini;

FR 9514 Salerno (9:23) – Torino Porta Nuova (16:06): il treno oggi non ferma a Napoli Afragola;

FR 9628 Napoli Centrale (9:55) – Milano Centrale (14:35): il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri possono utilizzare i treniFR 9630 Napoli Centrale (10:30) – Milano Centrale (14:58), FR 9532 Napoli Centrale (10:40) – Torino Porta Nuova (17:06) e FR 9632 Napoli Centrale (10:55) – Milano Centrale (15:35);

FR 8335 Roma Termini (10:20) – Napoli Centrale (11:33): il treno oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) – Napoli Centrale (11:38);

FR 9630 Napoli Centrale (10:30) – Milano Centrale (14:58): il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri possono utilizzare i treni FR 9634 Napoli Centrale (11:30) – Milano Centrale (16:00) e FR 9636 Napoli Centrale (11:55) – Milano Centrale (16:30);

FR 9632 Napoli Centrale (10:55) – Milano Centrale (15:35): il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri possono utilizzare il trenoFR 9532 Napoli Centrale (10:40) – Torino Porta Nuova (17:06);

FR 9634 Napoli Centrale (11:30) – Milano Centrale (16:00): il treno oggi ha origine da Roma Termini;

FR 9422 Napoli Centrale (12:09) – Venezia S.Lucia (17:34): il treno oggi ha origine da Roma Termini;

FR 9544 Salerno (12:50) – Milano Centrale (18:50): il treno oggi ha origine da Napoli Centrale.

