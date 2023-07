Venerdì nero, altra giornata di sciopero dei trasporti: ecco gli orari

Si preannuncia un'altra giornata di disagi quella di domani, con un nuovo sciopero dei trasporti. È stata proclamata per venerdì 7 luglio, infatti, una nuova agitazione a livello nazionale, che interesserà le principali città italiane.

Il venerdì nero

A proclamare lo sciopero dei trasporti locali è stato il sindacato Confail Faisa. Si tratta di una mobilitazione di livello nazionale, ma che non avrà modalità uguali per tutte le zone interessate. Si parla infatti di orari differenti a seconda delle città.

In ogni caso, la mobilitazione è stata proclamata per "rivendicare la mancanza nel Ccnl di contenuti essenziali per la categoria ", come dichiarato dall'associazione sindacale. In pratica, lo sciopero arriva per portare nuovamente all'attenzione della politica la questione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Le motivazioni

Confail Faisa ha dichiarato nel suo comunicato, riportato da FanPage, che lo sciopero è stato proclamato proprio per manifestare contro la mancata presenza all'interno del Ccnl " di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l'orario, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro delle donne e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione ". Queste le ragioni per cui anche nella giornata di domani pendolari e cittadini in generale dovranno fare i conti con possibili sospensioni delle tratte o ritardi.

" Noi non ci fermiamo, avevamo promesso, e con lo sciopero di 24 ore del 7 luglio intendiamo continuare a lottare per il diritto della categoria alla tranquillità economica, alla sicurezza sul lavoro e per una sempre maggiore attenzione alle donne lavoratrici, risorsa incommensurabile per il nostro Paese. Per queste ragioni rinnoviamo a tutti, lavoratrici e lavoratori, da Nord a Sud, l'invito alla massima partecipazione all’iniziativa di lotta e al rafforzamento della nostra organizzazione che sempre di più si dimostra presente a raccogliere le esigenze della categoria ", si legge nel comunicato ufficiale del sindacato.

Lo sciopero di 24 ore

Per la giornata di domani, dunque, è stato proclamato uno sciopero di 24 ore, che interesserà indicativamente gli intervalli di tempo dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio. Garantite le corse dei mezzi fino alle 8:30 e quelle dalle 17 fino alle 20.

Trentino-Alto Adige, Bolzano

Uilt Sgk ha proclamato uno sciopero a cui aderiscono i dipendenti della Sad spa per le linee Bolzano-Trento, Bolzano-Merano, Brennero-Bolzano-Merano e Bolzano-Fortezza-San Candido. Lo stato di agitazione sarà di 24 ore.

Lombardia, Milano

Atm ha confermato le 24 ore di sciopero per il capoluogo meneghino. Nello specifico, viene annunciato che potrebbero esserci dei disagi dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18. Garantiti i trasporti dalle 15 alle 18. Trenord, invece, non prevede alcuna difficoltà nel garantire il servizio ai cittadini.

Lazio, Roma

La giornata di sciopero potrebbe forse farsi maggiormente sentire nella Capitale. Atac fa sapere che il servizio di trasporto sarà garantito solo nelle fasce orarie inizio servizio - 8:30 e dalle 17 alle 20. La mobilitazione nazionale interesserà autobus, filobus, tram, metropolitane e anche treni, in particolare sulle tratte Termini-Centocelle, Metromare e Roma-Nord.

Nella notte fra il 6 e il 7 luglio non sarà garantito il servizio notturno. Stesso discorso per la notte fra il 7 e l'8 luglio. Attivo il servizio delle linee diurne con corse programmate oltre le 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980, per l'intervallo 6-7 luglio.

Campania, Napoli

Orari diversi a seconda dei mezzi a Napoli. I mezzi gestiti da Anm, ossia bus, tram e filobus prevedono tratte garantite nelle fasce orarie 5:30-8:30 e 17-20. Quanto ai mezzi Eav, il sindacato OR.S.A. ha proclamato uno sciopero di 4 ore (dalle 9 alle 13).

Basilicata

In Regione Basilicata, invece, si prepara a scioperare il personale della società TPL. È stato annunciato uno sciopero di 8 ore.

Umbria

Anche in Umbria potrebbero verificarsid dei disagi, con lo sciopero dei dipendenti di Busitalia Umbria. Lo sciopero sarà di 24 ore.