"Un anno di lotta senza compromessi". Gli auguri degli antagonisti per il nuovo anno

In attesa del corteo di Askatasuna di stanotte, che dovrebbe partire alle 23 in direzione di Vanchiglia e che alzerà ulteriormente la tensione a Torino, i gruppi antagonisti si stanno inviando gli auguri di fine anno come nella migliore tradizione italiana. Ovviamente, si tratta di messaggi che continuano a tenere alta la tensione e che preparano il terreno per un 2026 di nuove lotte e di nuove mobilitazioni. " Ai riottosi, ai ribelli, ai disertori, ai sovversivi, agli agitatori. A chi non si allinea, a chi ha la testa alta, a chi dissente, ai recalcitranti, a chi si indigna, a chi non si rassegna. A chi urla la propria rabbia, a chi preferisce l'asprezza delle domande alla certezza delle risposte, la fatica delle salite alla quiete delle discese. Auguri di buon anno, Free Palestine ", è una delle card che corre sulla rete.

E il messaggio che la accompagna è ugualmente ispirato, e orientato, alle rivolte e al mantenimento di uno stato di agitazione perenne, per evitare che si abbassi la guardia. " Che il 2026 sia un anno di ribellione, di lotta che non conosce compromessi, perché ha un solo nome e un solo senso possibile. Liber/Azione. Ai ribelli senza clamore, a chi vive fuori dagli schemi: che questo 2026 sia vissuto fino in fondo, senza assuefazioni, perché alla fine saremo noi a scrivere la storia. Che il 2026 ci trovi insieme, e ancora capaci di lottare, reagire, indignarci senza smettere di restare umani e di continuare a sognare ", si legge nel messaggio che sta girando e rimbalzando ovunque. Ovviamente, come da tradizione, non manca l'insulto ai poliziotti con il più classico 1312, ossia Acab codificato, "all cops are bastards".